03 апреля 2018 года

Портал ОСМ упростит работу рыбакам и чиновникам

В рамках заседания коллегии Росрыболовства ЦСМС провел круглый стол по вопросам, связанным с использованием портала ОСМ, для представителей теруправлений и подведомственных организаций.

На расширенном заседании коллегии Росрыболовства 29 марта руководитель ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» Артем Вилкин выступил с докладом, посвященным отраслевой системе мониторинга и перспективам ее развития. Глава учреждения рассказал об основных проектах, которые реализует и разрабатывает ЦСМС, в их числе и портал ОСМ.

Подробнее презентацию портала для коллег по ведомству представители ЦСМС провели в тот же день в рамках отдельного круглого стола. Портал ОСМ, зарегистрированный с официальным доменным именем osm.gov.ru, уже находится в отрытом доступе и тестируется.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, на сегодняшний день на портале реализованы блоки электронных разрешений, оперативной и статистической отчетности, управления услугами ОСМ, а также реализована сквозная аутентификация на картографический и аналитический сервисы ОСМ.

На круглом столе продемонстрировали работу с порталом, начиная с регистрации и входа в личный кабинет пользователя. Пошагово был показан алгоритм подачи заявления на выдачу разрешения на вылов ВБР, отправки отчетности и сведений о добыче.

По словам Артема Вилкина, возможности портала не имеют ограничений, его можно развивать и наращивать объем функционала по мере необходимости. Например, сейчас на стадии завершения находится еще один ожидаемый рыбаками блок – это электронные свидетельства соответствия ТСК. Предполагается, что портал заметно облегчит работу как пользователям ВБР, так и работникам теруправлений.

Кроме того, участники круглого стола обсудили работу с программным комплексом «Электронный промысловый журнал». С 1 марта ЦСМС занимается установкой, обновлением, настройкой программного обеспечения ЭПЖ и средств защиты информации, оказывает другие сервисные услуги, а также консультирует пользователей по вопросам заполнения отчетности и предоставляет программное обеспечение.

Fishnews