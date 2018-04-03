03 апреля 2018 года

Потребителей хотят защитить новым законом

Планируется разработать новый закон (кодекс) о защите прав потребителей. Проект документа должны подготовить к 2023 г. Роспотребнадзор и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 г. премьер Дмитрий Медведев утвердил в сентябре прошлого года. 2 апреля председатель правительства подписал план реализации этой стратегии.

«Мы в него включили конкретные меры по усилению правовой защиты потребителей, пресечению существующих недобросовестных деловых практик, повышению цифровой грамотности людей, – рассказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами. – Будем развивать региональный и местный уровни национальной системы защиты прав потребителей, чтобы можно было получать защиту там, где люди непосредственно живут».

Дмитрий Медведев обратил внимание, что ряд мер направлен на регулирование новых форм торговли и услуг в интернете. «Надо работать над созданием цифровой платформы, информационных сервисов и мобильного приложения для потребителей. Потому что, когда речь идет о фиксации тех или иных отношений в «цифре», в Сети это может быть проблематично», – отметил премьер.

Как сообщает корреспондент Fishnews, план предусматривает разработку нового законодательного акта о защите прав потребителей. Проект федерального закона (кодекса) должен быть готов к ноябрю 2023 г. Ответственными назначены Роспотребнадзор и другие заинтересованные федеральные ведомства.

Мобильное приложение, о котором говорил премьер, будет объединять сервисы по проверке маркировки товаров и хранению электронных кассовых чеков. А также новых сервисов получения информации об отраслевых рейтингах, отзывах потребителей, сведений о небезопасной и отозванной продукции и другие сервисы. Концепция создания программы должна быть утверждена Роспотребнадзором не позже декабря 2019 г. Отвечают за это, кроме федеральной службы, Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минфин.

Ответственные исполнители плана в целом – федеральные органы исполнительной власти, Центробанк, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте и Федеральный институт медиации.

Fishnews