03 апреля 2018 года

Сертификация ответственного бизнеса

Об уникальности и преимуществах MSC-сертификации промысла камчатского краба в Баренцевом море в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказали представители Северо-Западного рыбопромышленного консорциума и Морского попечительского совета.

Ассоциация краболовов Севера в феврале успешно завершила сертификацию промысла камчатского краба в Баренцевом море на соответствие стандартам Морского попечительского совета (MSC). «Во-первых, мы хотели показать, что ведем промысел ответственно, не подрывая состояния запасов и минимизируя влияние на экосистему», – подчеркнул исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. Он также отметил и коммерческую составляющую: европейский потребитель стремится покупать продукцию от компаний, которые ответственно подходят к сохранению окружающей среды и к своему бизнесу.

«Отчет о глобальном воздействии, ежегодно публикуемый MSC, содержит много фактов, показывающих, что состояние запасов практически всех сертифицированных промыслов не ухудшается. А во многих случаях происходит рост целевого запаса», - обратил внимание консультант MSC в России по рыболовству, д.б.н., специалист по промысловым беспозвоночным Василий Спиридонов.

По его словам, сама процедура регулирования вылова камчатского краба в Баренцевом море построена таким образом, что при уменьшении запаса уменьшается и вылов. Это позволяет обеспечить восстановление ресурса до приемлемого уровня.

«Сертификация MSC – это публичный процесс с обратной связью, нацеленный на долгосрочное совершенствование управления промыслом. Если в процессе ежегодных аудитов и ресертификации через пять лет будет выявлено, что правила регулирования вылова недостаточно эффективны (что может произойти и в силу естественных причин – изменятся, например, океанографические условия в Баренцевом море), это будет стимулом их усовершенствовать», - рассказал эксперт.

Сергей Несветов отметил, что аудиторы при сертификации не нашли никакой информации о том, что на Северном бассейне существует промышленное браконьерство. «Занимаясь промыслом краба, могу это подтвердить, – заявил исполнительный директор СЗРК. – Есть, конечно, единичные случаи, когда граждане на резиновых лодках выходят в прибрежную акваторию и пытаются поймать 100 кг краба, чтобы втихаря его продать. Такими случаями браконьерство у нас и ограничивается: объемы исчезающе малы. К слову, на Дальнем Востоке, насколько я знаю, схожая ситуация». Представитель консорциума уверен: в ситуации, когда есть исторический принцип долгосрочного закрепления квот, ни один легальный пользователь браконьерством заниматься не заинтересован.

«В Баренцевом море в последние 10-15 лет удалось минимизировать незаконный и неучитываемый вылов большинства объектов промысла, включая камчатского краба, - подтвердил Василий Спиридонов. Это признано сертификаторами и является гарантией того, что промысловое изъятие учитывается с достаточной точностью».

Сергей Несветов назвал сертификат MSC международным признанием того, что рыбопромышленники успешно с чистого листа осуществили становление крабового промысла в Баренцевом море и ведут его эффективно, заинтересованы в его долгосрочном использовании и сохранении для будущих поколений.

«Мы успешно завершили грандиозный эксперимент советских ученых. Жаль, что признание этого факта приходит пока только из-за рубежа, а руководство отрасли и правительство все еще прислушиваются к тем «экспертам», которые утверждают, что краб находится «не в тех руках», игнорируя даже сам факт получения нами сертификата MSC, который снимает с нас всякие обвинения в «непрозрачности» ресурса, в неэффективности его управления и в низкой отдаче от ресурса», – обратил внимание представитель СЗРК.

В консорциуме по-прежнему надеются, что масштабных опытов со всеми добытчиками краба в отрасли не будет. «Мы просто не видим никаких логических обоснований, почему государство должно создать прецедент по отдельно взятому ВБР и вернуться к крабовым аукционам. Доступ новых участников возможен через инвестиционные квоты и приобретение действующих игроков, а для увеличения наполнения бюджета можно просто увеличить сборы за ВБР», - считает Сергей Несветов.

Он обратил внимание: если вдруг все же будут новые аукционы по камчатскому крабу Баренцева моря, то консорциуму тоже придется в них участвовать, а если победят другие участники, то автоматически сертификат MSC они не получат. Им еще придется наладить промысел и доказать свою эффективность.

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