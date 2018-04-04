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Судно подходит на выгрузку мойвы. Фото пресс-службы Росрыболовства

Рыбаки закончили сезон на мойве

Российский флот завершил первую после двухлетнего перерыва мойвенную путину, выловив почти 66 тыс. тонн. Росрыболовство рассматривает возможность сопровождения экспедиции в следующем году научно-исследовательским судном.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 3 апреля российский вылов мойвы в Баренцевом море составил почти 66 тыс. тонн. Это на 22 тыс. тонн больше, чем в 2015 г. – перед двухлетним мораторием. Итоги путины озвучили на еженедельном заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

По информации Баренцево-Беломорского теруправления ведомства, мойвенную путину можно считать завершенной. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, последнее промысловое судно – «Лазурный» – уже направилось в порт Мурманска для разгрузки. Норвежские суда также закончили добычу.

По мнению ученых, в российских и норвежских водах еще есть разрозненные скопления мойвы, однако для тралового промысла они непригодны. Специалисты Полярного НИИ рыбного хозяйства и океанографии отметили, что прогнозы по экспедиции 2018 г. относительно районов миграции мойвы и массы скоплений полностью подтвердились. На следующий год ожидается похожая промысловая обстановка, но более точные объемы предполагаемого вылова можно будет рассчитать только осенью.

На заседании штаба решено провести совещание по итогам мойвенной путины с рыбопромышленниками и капитанами добывающих судов. Василий Соколов поручил ПИНРО проработать возможности по использованию механизма частно-государственного партнерства, чтобы следующую экспедицию сопровождало научно-исследовательское судно.

Fishnews
НазадМетки: мурманскросрыболовство
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