04 апреля 2018 года

Контрольные закупки Роспотребнадзора одобрили депутаты

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий Роспотребнадзору использовать контрольную закупку при осуществлении надзора в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом надзоре.

Согласно поправкам в законы о защите прав потребителей и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, контрольная закупка может проводиться органом госконтроля незамедлительно. Одновременно нужно известить орган прокуратуры.

Контрольные закупки будут проводиться в порядке, установленном федеральным законодательством.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закон также расширяет перечень оснований для проведения внеплановой проверки. В этот список добавляется нарушение требований к маркировке товаров.

В сентябре депутат Ирина Яровая отметила: право на контрольные закупки для Роспотребнадзора поможет следить за качеством дальневосточной рыбы, реализуемой в центральной России.

Fishnews