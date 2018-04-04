04 апреля 2018 года

Росрыболовство добавило информации по квотам

Росрыболовство пополнило базу ответов о распределении квот на новый период. Информация размещена в специальной рубрике на сайте ведомства.

Напомним, что на сайте Федерального агентства по рыболовству есть рубрика, посвященная важнейшему для отрасли процессу – закреплению долей квот на новый период. Ведомство, как и обещало, пополняет раздел, сообщает корреспондент Fishnews.

Специалисты ответили на вопросы о сведениях, которые должны содержаться в заявке, о доверенности, описи, о сроке размещения замечаний к поступившим документам, об устранении таких замечаний.

В частности, отмечено: если к договору о закреплении доли квоты есть дополнительные соглашения, нужно указывать в заявке и их реквизиты также. Причем реквизиты действующего договора и реквизиты допсоглашений целесообразно указывать в одной графе.

Приводится и информация о том, как быть с действующими договорами по водным биоресурсам, ОДУ которых сейчас не устанавливается.

На сайте Fishnews материалы по заявочной кампании собраны в рубрике «Квоты-2018».

Fishnews