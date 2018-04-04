04 апреля 2018 года

Контрабанде возводят новый барьер

Госдума приняла в первом чтении законопроект по противодействию контрабанде стратегически важных ресурсов (к ним относятся многие виды рыбы и морепродуктов). Предполагается, что крупный размер для соответствующей статьи Уголовного кодекса установит правительство.

Предлагается внести изменение в статью 226.1 УК РФ, сообщает корреспондент Fishnews. Сейчас уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов наступает в случае, если они перевозятся в крупном размере, то есть стоимость их превышает 1 млн рублей.

Авторы законопроекта отмечают, что этой лазейкой пользуются контрабандисты. В частности, они перевозят через границу части бурого медведя небольшими партиями, избегая уголовного преследования.

Согласно предложенным поправкам, крупный размер стратегически важных товаров и ресурсов для статьи 226.1 УК РФ утверждается Правительством России.

Отметим, перечень стратегически важных ресурсов для целей этой статьи включает рыбу, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных (коды 0302-0303, 0306-0308 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза), мясо и продукты из мяса осетровых рыб, черную икру (коды 1604 19 971 0,1604 20 901 0, 1604 31 000 0 ТН ВЭД ТС). Также в список входят виды дикой флоры и фауны, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. или занесенные в Красную книгу РФ.

Fishnews