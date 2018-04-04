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Комитет по экономическому развитию Сахалинской областной думы поддержал изменения законов об ИЭЗ и континентальном шельфе РФ. Фото пресс-службы регионального парламента

Сахалин предлагает убрать избыточное требование к перегрузам

Депутаты Сахалинской областной думы поддержали законопроект, исключающий требование о присутствии должностных лиц погранслужбы при перегрузках уловов. Такое решение укладывается в общую реформу контроля и надзора, считают сторонники изменений.

С инициативой изменить законы об исключительной экономзоне и о континентальном шельфе выступил депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, сообщает корреспондент Fishnews. Предлагается исключить норму об обязательном присутствии должностного лица органа охраны при погрузке, выгрузке, перегрузке уловов водных биоресурсов, рыбной продукции и иной продукции из ВБР. Сейчас такое требование предусмотрено при осуществлении рыболовства в исключительной экономзоне и на континентальном шельфе РФ.

Уловы водных биоресурсов в любом случае по закону должны доставляться в морские порты РФ или определенные властями прибрежных регионов места доставки, где они подвергаются проверке. Так что требование о присутствии должностного лица органа охраны избыточно, отмечено в пояснительной записке.

По информации Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, суда островного региона в год тратят десятки суток на переходы к местам перегрузов, простои в ожидании должностного лица органа охраны (в том числе и из-за штормовых условий).

3 апреля законодательную инициативу рассмотрел думский комитет по экономическому развитию. «Принятие данного законопроекта позволит, во-первых, исключить административный барьер, связанный с дополнительным контролем. И кроме того, суда рыбопромыслового флота смогут сократить непроизводственные затраты и обеспечить устойчивую работу», – цитирует пресс-служба областной думы депутата Игоря Осипенко.

Парламентарии единогласно поддержали законодательную инициативу, вопрос будет вынесен на очередное заседание областной думы.

Вопрос об избыточности требования к перегрузам бизнес-сообщество ставит уже длительное время, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. С предложением исключить эту норму выступил Съезд работников рыбохозяйственного комплекса РФ, напомнил руководитель объединения.

Fishnews


  • Комитет по экономическому развитию Сахалинской областной думы поддержал изменения законов об ИЭЗ и континентальном шельфе РФ. Фото пресс-службы регионального парламента
  • Комитет по экономическому развитию Сахалинской областной думы поддержал изменения законов об ИЭЗ и континентальном шельфе РФ. Фото пресс-службы регионального парламента
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