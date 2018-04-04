04 апреля 2018 года

Инвестпроект как аргумент

В качестве аргументов против «крабовых новаций» сами добытчики краба приводят не только факты и статистику, но и инвестиционные проекты. Предприятия продолжают работу даже в условиях возникшей неопределенности, отмечает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Теме сохранения исторического принципа распределения квот была посвящена вся первая часть IV Съезда рыбаков. Почему возник сам вопрос с пересмотром основополагающих для отрасли принципов, прямо высказались представители рыбацкой общественности – мнение было единым. «Все же понимают, что обсуждаемая сегодня проблема возвращения аукционов касается не только крабов – как я говорил на съезде, законом будут предусмотрены общие нормы, т.е. риск включения в «аукционный список» есть для всех объектов», – отметил в беседе с корреспондентом журнала «Fishnews – Новости рыболовства» президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока (АДК) Александр Дупляков.

«На протяжении последних десяти лет, с момента законодательного закрепления исторического принципа, в отрасли идет поступательное движение, развитие. Постепенно мы пришли к механизму нового перезакрепления квот, к привлечению дополнительных инвестиций в отрасль. Предприятия принимают важные для себя решения, занимаются серьезным планированием. Как вдруг возникает неожиданное препятствие, причем неожиданное для всей отрасли, – обрисовал ситуацию собеседник издания. – Почему вообще возник этот вопрос? Мы услышали однозначное мнение рыбаков на съезде. Какого-то другого мнения не прозвучало. Также достаточно определенно можно сказать, что никакой официальной позиции у государства по этому вопросу нет – никто ни разу не высказался и не представил каких-либо расчетов, обосновывающих необходимость изменения действующего исторического принципа».

Серьезность этого вопроса, по словам Александра Дуплякова, понимают и губернаторы, и депутаты областных дум, они разделяют позицию рыбаков. Высказались по проблеме судостроители, участвующие в реализации инвестиционных проектов, и крупные банки, финансирующие их. Отреагировали все крупнейшие общероссийские и региональные отраслевые объединения, подписав обращение к главе государства с просьбой установить мораторий на изменение базовых принципов закона о рыболовстве.

«Разрешение этого вопроса в перспективе должно показать, гарантирует ли государство стабильность законодательства, можно ли планировать свою деятельность на перспективу или все это лишь пустые декларации и нормально работать можно до тех пор, пока очередной лоббист не решит, что тот или иной ресурс представляет для него интерес», – уверен президент АДК.

Вместе с тем, несмотря на такую подвешенную ситуацию, компании – члены Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока продолжают вкладываться в развитие отрасли. Из последних примеров – закладка краболовного судна компанией «Антей» в марте этого года.

«Естественно, работа продолжается. Неопределенность для нас возникла всего три месяца назад, до этого существовала – сейчас правильнее так будет уже сказать – иллюзорная гарантия того, что все будет продолжено на прежних условиях. Поэтому уже с 2016 года наши компании начали готовиться к новому этапу: работать с верфями, заниматься проектами, прорабатывать с банками схемы финансирования», – прокомментировал Александр Дупляков деятельность предприятий, входящих в объединение. По его словам, все краболовы ожидали скорого внесения изменений в постановления по инвестпроектам, чтобы с 1 марта вместе со всеми вступить в заявительную кампанию. Но появилась неопределенность на фоне нашумевшей «крабовой инициативы», и в результате до сих пор постановление не принято.

Несмотря на такие метания госструктур, рыбаки решили идти выбранным курсом и выполнять свои обязательства (пока добровольно на себя же и взятые). «Во-первых, проделана большая работа, резко взять и остановить ее на неопределенный срок до окончательного разрешения вопроса с основными квотами, наверно, невозможно. Во-вторых, заявительная кампания по инвестквотам тоже будет ограничена определенными сроками, в которые предприятия должны будут уложиться. А предстоит большая бумажная работа с юридически сложными документами по заключению договоров с банками, заводами. Поэтому на сегодня все, кто рассчитывает выставлять свои инвестиционные проекты на комиссию, продолжают следовать выбранным курсом. Окончательные решения, наверняка, будут приниматься в последний момент, – полагает Александр Дупляков. – Но факт остается фактом: даже краболовы не потянут того, чтобы и на аукционе квоты покупать, и одновременно суда строить».

И все же, добавляет глава ассоциации, к нынешнему перезакреплению «длинных» квот отрасль подошла уже более подготовленной и сплоченной: «Десять лет назад в отрасли было гораздо больше компаний, и не только по крабу. Не было настолько развито участие объединений, ассоциаций, союзов в жизни отрасли и в общественной жизни в целом… – обратил внимание Александр Дупляков, подчеркнув более активное участие отраслевой общественности в принятии важных решений: – А когда рыбопромышленных компаний стало меньше, отрасль стабилизировалась именно в количественном составе, стало легче решать проблемы – наладился диалог, люди осознали важность совместного решения возникающих вопросов. Поэтому и ситуация, которая сложилась сегодня, думаю, еще больше сплотит отрасль и сделает ее сильнее».

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