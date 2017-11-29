29 ноября 2017 года

Главы регионов выступают в защиту исторического принципа

Инициативы не перезакреплять доли квот вылова крабов на 15 лет по общим правилам, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты вызвали бурную реакцию в отрасли. Не остались в стороне и руководители рыбацких регионов.

Главы субъектов Федерации высказали свою позицию по предложениям исключить краба из общей системы и распределить доли квот, закрепленные ранее по историческому принципу, по итогам аукциона.

Как стало известно Fishnews, незыблемость исторического принципа поддержали глава Камчатского края Владимир Илюхин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, глава Приморского края Андрей Тарасенко, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В частности, глава Приморья, выступая в защиту нынешнего механизма закрепления долей, отмечает, что изменения приведут к остановке порядка 60 предприятий Дальневосточного бассейна, около 3 тыс. человек плавсостава потеряют работу. Компании, занимающиеся промыслом краба, перестанут вкладываться в отрасль.

Руководство Приморье также обратило внимание на то, что добытчики краба уже оформили заказы на постройку судов, в том числе ведут переговоры с дальневосточными верфями.

Отмечена угроза заморозки инвестиционных проектов, а также риски разрушить работу с рыбаками финансовых учреждений.

Напомним, что по итогам обсуждения 21 ноября Общественный совет при Росрыболовстве заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.

Материалы Комиссии РСПП о негативных последствиях, к которым может привести возвращение аукционов, направил помощнику президента Андрею Белоусову глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Fishnews