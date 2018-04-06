06 апреля 2018 года

Ярусники облегчат работу наблюдателей на своих судах

Межрегиональная Ассоциация «Ярусный промысел» утвердила положение о наблюдателях на судах АЯП. Теперь права и обязанности независимых экспертов и капитанов четко прописаны на бумаге.

Вопрос о полномочиях наблюдателей на ярусоловах назрел несколько лет назад. Раньше независимые эксперты согласовывали ход своей работы с капитанами устно, соответственно, действия наблюдателей могли вызывать непонимание у экипажа.

Разработку «Положения о наблюдателях» АЯП начала в 2014 г. В последней редакции документ утвердили 1 февраля этого года, сейчас он действует на всех судах-ярусоловах предприятий, входящих в ассоциацию.

Положение закрепляет право наблюдателей на сбор информации на всех этапах работы судна на промысле, определяет статус независимых экспертов на борту и упрощает их взаимодействие с рыбаками. Документ, подготовленный совместно с WWF России, содержит список регламентированных действий для наблюдателей и капитанов судов, цели научной работы в экспедиции.

«Положения документа доведены до всех участников процесса, – сообщил Fishnews президент Межрегиональной Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. – Традиционно в список наблюдателей мы включили представителей как научного сообщества, так и некоммерческих природоохранных организаций.

Ознакомиться с положением можно на сайте АЯП. Документ содержит информацию о задачах, правах и обязанностях наблюдателей, режиме и условиях их работы, а также правила заполнения журнала прилова.

«Все пределы полномочий детально расписаны в документе. Для нас и представителей природоохранных организаций очень важно, чтобы у наблюдателей была возможность полноценно работать в экспедиции. Никто из членов ассоциации не возражал против утверждения положения. Это подтверждает нашу готовность и открытость к сотрудничеству со всеми заинтересованными организациями», – подчеркнул Вячеслав Бычков.

Насколько положение упростило работу наблюдателей, будет видно в декабре – к концу промыслового сезона.

Fishnews