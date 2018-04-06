06 апреля 2018 года

Рыбаки включились в реформу КНД

Рыбная отрасль вошла в программу по реформированию контрольной и надзорной деятельности. Для выявления устаревших или избыточных требований законодательства в области рыболовства создана экспертная рабочая группа.

В составе Общественно-делового совета по вопросам основного направления стратегического развития РФ «Реформа контрольной и надзорной деятельности» сформирована экспертная рабочая группа № 20 – по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Ее сопредседателями назначены президент ВАРПЭ Герман Зверев, замруководителя Росрыболовства Михаил Иваник и первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

В экспертную группу входят как представители предпринимательского сообщества – отраслевых ассоциаций, рыбопромышленных компаний, научных организаций, так и должностные лица федеральных ведомств – Минюста, Минэкономразвития, Минсельхоза и Росрыболовства.

В рамках реализации реформы контрольной и надзорной деятельности экспертные группы аккумулируют предложения от бизнеса по отмене устаревших, избыточных и дублирующих требований контролирующих органов и направляют их в профильные ведомства. Затем в рамках согласительных совещаний формируются «дорожные карты» для федеральных органов исполнительной власти по внесению соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.

В сферу внимания экспертной рабочей группы № 20 попадает два вида контроля: государственный надзор за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства и федеральный государственный контроль в области рыболовства и сохранения ВБР. Последнее направление вызывает наибольшую озабоченность у рыбаков, поскольку в рабочей группе отсутствуют представители Пограничной службы ФСБ России.

«Необходимо, чтобы Пограничная служба, осуществляющая федеральный госконтроль в сфере охраны морских биоресурсов, также включилась в эту работу и реформа осуществлялась в едином русле», – сообщили Fishnews во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

По информации ВАРПЭ, на ближайших заседаниях экспертной рабочей группы планируется рассмотреть вопросы установления критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении федерального госконтроля (надзора) в области рыболовства и сохранения ВБР. Кроме того, члены экспертной группы обсудят предложения по внесению изменений в положение о контроле, утвержденное постановлением правительства от 25 декабря 2012 г. № 1394.

Fishnews