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Маркировка и специальное СМИ – как власти хотят защитить потребителя

Маркировка и специальное СМИ – как власти хотят защитить потребителя

Правительство определилось с планами по борьбе с незаконным оборотом продукции, в том числе продуктов питания. Большое внимание в дорожной карте уделили маркировке товаров средствами идентификации.

Документы на борьбу с продукцией-«нелегалкой»

В декабре 2016 г. Правительство России утвердило Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2020 г. и плановый период до 2025 г. С помощью этого документа предполагается защитить потребителя и добросовестный бизнес.

Под промышленной продукцией в стратегии понимаются товары, выпущенные в результате деятельности, которая относится к обрабатывающему производству на основании ОКВЭД. Сюда входят и продукты питания.

Теперь определен план первоочередных мероприятий по реализации стратегии. Контролировать ее выполнение поручено Минпромторгу. Ведомство должно отчитываться о реализации дорожной карты в правительстве, сообщает корреспондент Fishnews.

Претенденты на маркировку

Для защиты рынка власти решили использовать систему маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками. Предполагается, что они позволят потребителям проверять законность промышленной продукции, в том числе с помощью мобильной связи.

План предусматривает установление в России правовых основ маркировки товаров средствами идентификации – через подготовку проекта федерального закона. Ведомствам поручено готовить предложения по разработке и внедрению в стране программного приложения «Проверка маркировки товаров» для потребителей.

По уже принятому закону, с 2019 г. правительство наделяется полномочиями по утверждению перечня товаров, подлежащих маркировке.

Ранее в СМИ появилась информация о том, Минпромторг в конце марта направил в правительство письмо с вариантом такого списка. В перечень вошли и продукты из рыбы, сообщала газета «Ведомости».

Что еще включили в план

Среди мероприятий, которые правительство предусмотрело в дорожной карте, – введение требования об уничтожении оборудования, используемого для незаконного производства, транспортировки и реализации промышленной продукции. Для противодействия нелегальному обороту предполагается использовать специализированный интернет-портал, повышать грамотность населения. Может быть создано и специальное СМИ.

Одно из направлений для борьбы с продукцией-«нелегалкой» – международное сотрудничество. В частности, правительство поручило ведомствам обеспечить подготовку к подписанию Межправительственного соглашения о противодействии незаконному обороту промышленной продукции в рамках ЕАЭС.

Поставлена и задача в рыбной отрасли. Ведомства должны подготовить предложения о возможности и целесообразности заключения с государствами, импортирующими рыбопродукцию российского происхождения, международных договоров по борьбе с ННН-промыслом.

Fishnews
НазадМетки: правительство
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