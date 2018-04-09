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В этом году в селе Ивашка Камчатского края начнется монтаж завода по выпуску рыбопродукции глубокой степени переработки из лосося

Первый завод по производству филе лосося соберут на Камчатке

В этом году в селе Ивашка Камчатского края начнется монтаж завода по выпуску рыбопродукции глубокой степени переработки из лосося. Это будет первое береговое предприятие, производящее продукт такого уровня непосредственно в районе промысла, отмечают российские инженеры.

Нынешний проект станет уже третьим для рыбопромышленной компании «Восточный берег». Разработчиком и создателем завода вновь выступили специалисты ООО «Технологическое оборудование».

Проектированием будущего завода по производству филе дальневосточные конструкторы занимались совместно со специалистами партнерской фирмы. «Дело в том, что сегодня в мире существует множество видов дорогостоящего оборудования для глубокой переработки красной рыбы, которое позволяет сформировать почти полностью автоматическую линию. Но рассчитано оно на искусственно выведенную рыбу стандартного размера и качества. В нашем случае эффективность такой техники была бы гораздо ниже, т.к. работать ей пришлось бы на диком сырье, а во время путины рыба каждый день приходит разная: разный вид, сортность, степень созревания. Постоянно подстраивать оборудование и вручную дорабатывать сырец, который «не взяла» машина, в разгар путины, согласитесь, затратно», – рассказал Fishnews генеральный директор «Технологического оборудования» Олег Комаров.

В результате, по его словам, удалось создать технологическую цепочку с использованием современного оборудования, которая при этом учитывает специфику рыбопереработки на Дальнем Востоке.

Планируется, что расфасованное в коробки рыбное филе и рыба штучной заморозки с камчатского завода будут отправляться напрямую в розничные сети. Это будет продукция премиум-класса – произведенная из свежего сырья и прошедшая однократную заморозку.

К сборке производства в селе Ивашка инженеры «Технологического оборудования» приступят этой осенью. Запуск нового завода запланирован к лососевой путине 2019 г.

«Таким образом, мы постарались максимально приблизить производство к конечному потребителю и сделать это с оптимизацией расходов для заказчика. Если эта первая ласточка покажет свою эффективность, то все заводы, которые мы проектируем по глубокой переработке на конец текущего года и на 2019 год, будут реализовываться по аналогичной модели», – отметил гендиректор компании «Технологическое оборудование».

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккамчаткалосось
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