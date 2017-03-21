Пограничники и рыбаки – это союзники в деле охраны водных биоресурсов, заявил начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, генерал-лейтенант Сергей Кудряшов на декабрьском совещании с представителями отрасли. Каким образом выстраивается работа с рыбопромышленниками для соблюдения закона, руководитель погрануправления рассказал в интервью «Fishnews Дайджест».

– Сергей Васильевич, Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области осуществляет свою деятельность в регионе, богатом водными биоресурсами. Какие объекты промысла сегодня пользуются повышенным вниманием со стороны браконьеров? На какие требования законодательства хотелось бы обратить внимание легальных компаний?

– Как вы уже заметили, Сахалинская область – богатейший кладезь биоресурсов нашей страны, основными объектами промысла здесь являются краб, тихоокеанский лосось, морской еж, минтай, сельдь, треска и многие другие.

Расхищение ценных видов водных биологических ресурсов на сегодняшний день остается актуальной проблемой региона, которая препятствует развитию официального промысла и подрывает численность популяций. Наиболее сильное негативное воздействие оказывает нелегальный промысел краба. Поэтому одной из основных задач Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области является пресечение любой противоправной деятельности в сфере оборота ВБР и формирование благоприятных условий для развития экономики РФ.

Отвечая на вопрос о требованиях законодательства, хотелось бы обратить внимание участников процесса на строгое соблюдение условий выданных разрешений на добычу ВБР, а именно на соответствие видов разрешенных орудий лова, мест (районов) их установки и использования, сроков и объемов добычи. Бесспорно, очень важен своевременный и достоверный учет уловов ВБР, своевременное заполнение и ведение промысловой документации. Не менее существенным является соблюдение требований по доставке уловов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, для производства продукции на территории прибрежного субъекта.

Зачастую рыбопромышленники сетуют на незначительность совершенных ими правонарушений и требуют снисходительности. Конечно, мы стараемся максимально гибко реагировать на все изменения, которые происходят как в экономике, так и в отраслевом законодательстве, однако наравне с рыбаками выступаем в качестве исполнителей этих требований, а потому выполняем каждую установку закона.

– Уже много лет стоит проблема: что делать с иностранным промысловым флотом, конфискованным за нарушения законодательства. Актуален ли этот вопрос для Сахалинского региона и в чем вы видите его решение?

– Конфискация браконьерских судов, конечно же, является действенной мерой в борьбе с ННН-промыслом, однако их хранение и содержание породило другую проблему, наносящую экономический ущерб безопасности России.

Здесь речь идет, скорее, о несовершенстве правовой базы в сфере хранения и содержания конфискованных судов, которое осуществляется за счет федерального бюджета. В условиях действующего законодательства мы вынуждены хранить на причалах, предназначенных для базирования корабельного состава, более десятка морских судов, зарегистрированных под флагом иностранных государств и использовавшихся ранее в незаконной добыче краба. Мы неоднократно заявляли о проблемных вопросах и возможных путях их решения заинтересованным органам исполнительной и законодательной власти.

В связи с чем целесообразно на законодательном уровне определить порядок безвозмездного хранения судов и максимально упростить процедуру их реализации или уничтожения.

– Росрыболовство ранее объявило о создании рабочей группы для подготовки методики по определению на судне веса живого краба – чтобы можно было без проблем для хозяйствующих субъектов контролировать объемы вылова и экспорта ценного биоресурса. Представило ли свои предложения по этому вопросу пограничное управление по Сахалинской области? В чем они заключаются?

– Методик для определения достоверных объемов живых крабов, находящихся в водоналивных чанах, без применения прямого взвешивания до настоящего времени не разработано. Вместе с тем, в качестве меры по исключению фактов незаконной добычи и утомительных пересчетов данного вида биоресурсов на борту судна, пограничное управление прорабатывает возможность проведения эксперимента по размещению инспекторского состава на таких судах в период добычи. В этой связи хотелось бы обратить внимание пользователей, осуществляющих добычу краба, на оказание содействия при проведении контрольных мероприятий, так как на них законодатель возложил обеспечение оптимальных условий для работы должностных лиц контрольных органов. Во-первых, это позволит снизить временные параметры осмотра судна с крабом, во-вторых, разрешит пользователям поддерживать оптимальные условия хранения этого ценного биоресурса без снижения потребительских качеств.

– В прошлом году в Сахалинской области по инициативе руководства региона ввели особые правила добычи водных биоресурсов в 6-мильной зоне. Как вы оцениваете работу пограничного управления в новых условиях? Осуществляется ли взаимодействие с областными властями?

– Пограничное управление осуществляет тесное взаимодействие с правительством Сахалинской области по вопросам организации и контроля прибрежного рыболовства. На постоянной основе проводятся совместные совещания, рабочие встречи и заседания комиссий по регулированию добычи в рамках действующего законодательства.

Контроль промысла в 6-мильной прибрежной зоне осуществляется нами на общих основаниях. Значительных нарушений на данном виде промысла до настоящего момента не выявлено.

Обращаем внимание пользователей, осуществляющих рыболовство в 6-мильной зоне, на соблюдение порядка уведомления подразделений пограничного органа о ведении промысловой деятельности в территориальном море Российской Федерации.

– По итогам декабрьской встречи рыбопромышленники отмечали, что вы дали «четкие и в какой-то мере прогрессивные ответы». Планируется ли проводить такие совещания с представителями рыбацкого сообщества на регулярной основе?

– Уверяю, что подобные рабочие встречи не являются разовой акцией. Как правило, в них возникает необходимость в период подготовки к сезонным путинам по добыче тихоокеанского лосося, наваги, сайры, а также когда нужно довести и разъяснить нововведения в сфере рыболовства, в том числе по инициативе пользователей. В этом направлении мы стараемся работать предметно по конкретным вопросам с заинтересованным кругом пользователей и ассоциациями рыбопромышленников Сахалинской области.

Альбина ШУМКИНА, газета « Fishnews Дайджест»

Март 2017 г.