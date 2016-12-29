29 декабря 2016 года

Пограничники предлагают варианты контроля добычи краба

Важность разработки методики учета живого краба на судах отметили участники совещания в погрануправлении по Сахалинской области. Представители пограничного органа заявили о готовности выдвигать свои предложения по этому вопросу.

Напомним, что рассмотрение темы учета живого краба при оформлении в российских портах инициировали представители бизнес-сообщества. На ноябрьском заседании ДВНПС вопрос поднял президент профильной ассоциации Александр Дупляков. По итогам обсуждения решено было создать специальную рабочую группу с привлечением отраслевых институтов, сообщает корреспондент Fishnews.

27 декабря Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области провело совещание с представителями рыбацкой общественности, органов власти и науки. Вопрос учета очень актуален, отметили представители ПУ.

Фактические объемы живого краба, перевозимого на судах в чанах, установить затруднительно; методик для достоверного определения без применения прямого взвешивания не разработано, заявили в пограничном управлении.

Решать вопрос необходимо, подчеркнул начальник погрануправления Сергей Кудряшов. Он отметил, что сейчас пограничникам приходится работать в сложных условиях при учете краба.

На совещании пограничное управление предложило вариант решения вопроса: добытчикам обеспечить условия для размещения инспекторского состава на судах на период лова краба, а также создать должные условия для возможности пересчета в минимальные периоды в портах при такой необходимости.

Присутствие инспектора позволит оценивать уловистость в районе, чтобы можно было выявлять занижение объемов добычи, а также будет дисциплинировать, высказал мнение представитель погрануправления Денис Деревнин. Он сообщил, что пограничники уже начали работать по вопросам подготовки методики с рыбохозяйственной наукой и намерены направлять свои предложения в рабочую группу.

Вопрос с учетом живого краба нужно решать, высказал на совещании позицию бизнеса президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Fishnews