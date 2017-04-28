Прокуратура Сахалинской области провела в апреле круглый стол по вопросам рыбохозяйственного комплекса: рыбопромышленники получили возможность обсудить с представителями контролирующих и правоохранительных органов самые актуальные для отрасли вопросы. И предложить меры по их решению. Выступил на круглом столе и региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Коваленко . В интервью Fishnews бизнес-омбудсмен рассказал, какие темы волнуют рыбаков и рыбоводов.

– Андрей Сергеевич, как вы оцениваете значение состоявшегося обсуждения? Список участников представительный – бизнес, наука, рыбвод, региональные власти. Тем более что круглый стол прошел в преддверии лососевой путины.

– Конечно, такие мероприятия – это очень важно, ведь рыбное хозяйство является одной из приоритетных отраслей развития Сахалинской области. Я непосредственно принимали участие в организации совещания, мы приглашали на него предпринимателей.

Представители бизнеса подняли очень много проблемных вопросов. Прежде всего предприниматели отмечали важность сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, в том числе тихоокеанских лососей. Ни для кого не секрет, что лососевая путина в Сахалинской области уже не первый год очень слабая. Между тем в работе задействовано много рыбодобывающих предприятий. И конечно, люди обсуждали, что делать для сбережения ресурса. Рассматривались темы охраны естественных нерестилищ, развития лососеводства, вопросы ответственности за браконьерство.

– А какие вопросы вы подняли на круглом столе?

– В своем выступлении я остановился на проблемах, которые возникают у рыбопромышленных предприятий в связи с несовершенством федерального законодательства.

Это, например, освоение объектов промысла, для которых не устанавливается общий допустимый улов. Возможный вылов предусматривается в целом на промысловый район. Соответственно, осваивать его могут как прибрежные предприятия, так и пользователи с крупнотоннажным флотом. Крупные суда за несколько дней практически полностью выбирают объем, прибрежники остаются ни с чем. Каждый год такая ситуация наблюдается, допустим, при добыче тихоокеанской сельди.

– С другой стороны, здесь можно говорить о том, что работает конкуренция: кто успел выловить, тот и получает доход.

– Бесспорно, конкуренция есть. Но нельзя забывать о социальном аспекте. Береговые предприятия, которые для многих населенных пунктов являются градо- и поселкообразующими, рассчитывают на эти объемы вылова. При существующей системе прибрежникам даже непонятно, как готовиться к промыслу. Риски очень большие, а гарантий никаких нет.

– Насколько нам известно, предпринимательское сообщество серьезно обеспокоено и теми изменениями, которые внесены на федеральном уровне в правила формирования региональных комиссий по анадромным.

– Да, это важная тема. Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб для того и создана, чтобы оперативно рассматривать вопросы, связанные с организацией рыболовства. Принимаемые решения напрямую влияют на ситуацию в отрасли. В последние годы состав областной комиссии был сбалансированным по представительству федеральных и региональных чиновников, бизнеса. Однако по непонятным причинам Министерство сельского хозяйства РФ приказом от 17 августа 2016 года № 357 увеличило долю федеральных госслужащих, сократив тем самым возможности области и предпринимателей отстаивать свои интересы. При этом состав комиссии раздули практически на треть за счет людей, далеких от рыбного промысла.

Очень важная проблема – нет регламента работы комиссии. В результате возникают противоречия в принятии решений и их трактовке.

– «Узкие» места в правовом регулировании аквакультуры – о каких из них вы говорили на круглом столе?

– Изменения, которые произошли в законодательстве, не сказались, в общем-то, на развитии аквакультуры Сахалинской области по двум причинам. Первое: практически вся прибрежная акватория в регионе поделена на рыбопромысловые участки. Но вопрос о многоцелевом использовании акватории до сих пор не решен, нет возможности перевести РПУ по желанию предпринимателя в рыбоводный участок.

Второй блок вопросов – в системе торгов по предоставлению РВУ. Проблема, которую мы пытаемся решить уже долгое время, создает риски для действующих лососевых рыбоводных заводов. Она известна: в условиях прежней законодательной базы предприятия работали в режиме искусственного воспроизводства и теперь не могут рассчитывать на получение рыбоводных участок без торгов. В то же время, согласно федеральному закону об аквакультуре, право собственности на объекты рыбоводства возникает только у хозяйств, заключивших договор пользования РВУ. Наши заводы так и не получили участки, в результате ежегодно разгораются скандалы при организации промысла кеты, имеющей на 90% заводское происхождение.

Не решена проблема, когда участник аукциона предлагает высокую цену, становится победителем, но в итоге не вносит доплату – договор пользования рыбоводным участком не заключается. При этом компания, у которой были серьезные намерения по строительству рыбоводного завода, видит завышенную цену и отказывается от дальнейшего участия в торгах. В результате участки не работают.

- И какой же выход из ситуации?

– Необходимо, на мой взгляд, более значительное обеспечение, чтобы в случае отказа от доплаты компания несла более серьезные финансовые потери.

Также хотелось бы отметить проблему размещения временных построек для рыболовства и аквакультуры. Большинство земельных участков в нашей области относится к землям лесного фонда, для которых установлен особый режим хозяйствования, не позволяющий использовать их для целей рыболовства и рыбоводства. В итоге предприятия ежегодно вынуждены нарушать законодательство. Тоже давно добиваемся решения этой проблемы, однако соответствующие поправки до сих пор не внесены.

В целом организация таких обсуждений продемонстрировала, что особую важность для предпринимательского сообщества имеет тема сохранения и воспроизводства ресурса.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Апрель 2017 г.