Интервью

05 июля 2017 года
Доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав ШУНТОВ

Что ждать рыбакам от лосося в путину-2017?

Вячеслав ШУНТОВ, Главный научный сотрудник ТИНРО-Центра

НИС «Профессор Кагановский» закончило траловую съемку вдоль Курильских островов, в том числе за пределами российской экономзоны. Объект исследований — стада горбуши, идущие в реки Дальнего Востока. Не все итоги еще подведены, но о первых результатах корреспонденту Fishnews рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТИНРО-Центра Вячеслав Шунтов.

– Вячеслав Петрович, в чем особенность прогноза по лососевым?

– Методика прогноза по лососям по морским данным заметно отличается от прогноза, например, по минтаю или сельди, где оценивается одно стадо. А лососи, если говорить в целом о Дальневосточном бассейне, от Чукотки до Южных Курил и залива Петра Великого, – это десятки стад пяти видов. С разной динамикой численности, с разным поведением и т.д.

Лососи перезимовали в открытом океане (а кета дошла даже до залива Аляска) и сейчас направляются к нашим берегам широким фронтом. Эти стада идут вперемешку, причем из разных исходных пунктов и разными путями.

Раньше, когда у нас было лучше с финансированием, на траловые съемки лососевых выходили сразу два научно-исследовательских судна. Тогда одно из них охватывало район вдоль Курил, второе – вдоль Камчатки и в Беринговом море.

В этом году мы делали съемку одним судном в прикурильских водах. Этой съемкой мы охватили примерно на 90% стада горбуши, идущие в Охотское море. Захватили и кету, но немного, потому что примерно 80% ее находится еще в Беринговом море, восточнее Камчатки и южнее Алеутских островов. Нерка в основном также мигрирует, но по более северным широтам.

Поэтому фактически этой съемкой мы можем подкорректировать прогноз только по горбуше – самой «капризной» из всех лососевых.

– Почему вы ее называете «капризной»?

– У других видов лосося в промысловом стаде не менее трех возрастных групп, и получается, что разные поколения друг друга как бы подстраховывают. А горбуша живет полтора года, поэтому у нее два поколения – четное и нечетное, которые не зависят друг от друга. В результате у горбуши более четко обозначены всплески или снижения численности, связанные с удачным или неудачным размножением.

– И что рыбакам обещает научное лососевое сообщество?

– Еще в начале этого года, как и в предыдущие, Росрыболовство приняло годовой прогноз. Он составлен рыбохозяйственной наукой по опыту прошлых путин, наблюдений за ходом нереста, скату потомства из рек в море и морских учетов горбуши в Охотском море. Отдельно вышел путинный прогноз «Лососи-2017», где также приведены цифры рекомендуемого вылова на бассейне – 320 тыс. тонн.

– Как вы считаете, это много или мало?

– Ну, скажем, Северный рыбохозяйственный бассейн, второй по промысловому значению, всех видов морепродуктов, включая водоросли, добывает всего 500-600 тыс. тонн в год. Для Дальнего Востока рекордными были 2009 и 2011 годы, когда вылавливали порядка 500-550 тыс. тонн лососевых. Это был исторический рекорд. А, скажем, лет 15 назад считалось большим успехом выловить за путину 200 тыс. тонн. Поэтому 320 тыс. тонн – это показатель добротного среднего уровня.

– Но эти изменения являются следствием какого-то единого цикла?

– Единого цикла нет. У разных стад разные циклы. Если численность горбуши уже начало «лихорадить», то уловы кеты и нерки до последнего времени были относительно стабильными, при этом высокими. Циклы зависят не только от видов лососевых, но и от мест обитания.

На подходах лосося сказываются и природные условия, и промысел, и браконьерство. Сказывается гидрология рек, где идет нерест, – уровень воды, процент грунтовых вод, промерзаемость, таяние снега… Далее – молодь скатилась по рекам в море, начинает приспосабливаться к морской воде, а это сложный процесс, не все особи его выдерживают. Влияют приливы-отливы, пригон воды – то она в устье и лиманах соленая, то пресная. Также выживаемость зависит от развития кормовой базы. А есть еще хищные рыбы, для которых молодь лосося – желанная добыча. Но тон всему задает климат, – и у нас, и на американском континенте.

Так или иначе, согласно накопленному опыту, я считаю, что спрогнозированные 320 тыс. тонн – это хороший показатель и можно только пожелать, чтобы в ближайшие лет пять он сохранялся. Но рыбаки могут считать нынешний прогноз не очень хорошим, потому что помнят и 500, и 550, и 400 тыс. тонн. Таково свойство человеческой памяти — запоминаются именно выдающиеся уловы.

– Опишите, пожалуйста, прогноз и ситуацию по основным промысловым районам Дальнего Востока.

По Приморью. На горбушу здесь был урожайным прошлый год, в этом году ее почти не будет. Кета – на минимуме, ее поймают несколько сотен тонн. Сима традиционно находится на низком уровне, ей «подняться» не дадут браконьеры, которые ловят не только крупную рыбу, но и молодь-пестрятку в речках. Это все известные факты, так что Приморью в этом году больших уловов ждать не стоит.

Чукотка. Незаселенный край, рыбаков мало. Здесь в основном добывается анадырская кета, нерка – южнее мыса Наварин. Нерки вылавливают несколько сотен тонн, кеты – полторы-три тысячи тонн. Если рыбы придет много больше – ее не освоят, потому что некому осваивать. Чукотка – второстепенный промысловый район, как и Приморье.

Магаданская область – от залива Шелихова до Охотска - тоже незаселенный край. По горбуше у них в этом году будет неплохо. Но максимум они могут освоить 5-10 тыс. тонн. Это тоже второстепенный район.

Главных районов, «делающих погоду» в промысле лосося у нас три. Самый главный – это Камчатка, и западное, и восточное побережья. Здесь ловят все основные виды лосося, причем массово добываются горбуша, кета, нерка, частично – кижуч. Второй район – это Сахалин с Южными Курилами. Там всего два массовых объекта – горбуша и кета. Третий район – это Амурский бассейн - окрестности устья Амура и воды Татарского пролива, примыкающие к Хабаровскому краю. Там тоже главными объектами являются горбуша и кета.

– И какова ситуация с ключевыми лососевыми регионами?

– Основные стада только подходят к промысловым районам. Главная часть путины на Камчатке начинается в конце первой декады июля – сначала в Карагинском заливе на восточном побережье, потом на западе. Сейчас массово добывают только раннюю нерку в районе Усть-Камчатска на восточном побережье. Добыли уже более 12 тыс. тонн. Она идет пока по прогнозу.

На Сахалине и в других районах Охотского моря кета еще по существу не начала идти. Горбуша пойдет в основном в конце первой – начале второй декады июля, – это показала наша траловая съемка научно-исследовательским судном, которая только что закончилась.

– Что еще показала съемка?

– Сразу оговорюсь: наши экспедиции почти не бывают посвящены одному объекту. Мы ведем мониторинг не только промысловых популяций, но и состояния сообществ, в которых они обитают. Кроме лососей, на НИС «Профессор Кагановский» учтено было более 4 млн тонн сардины-иваси и скумбрии, которыми рыбаки пока слабо интересуются.

По горбуше на охотоморском направлении получен хороший результат – 337 млн экземпляров. Но это не запас, так как не вся учтенная горбуша будет в реках. Пока она идет к своим рекам, ее поедят и хищные рыбы, и тюлени свой урожай снимут. Потом – браконьеры.

Но, тем не менее, если с учетом двухгодичной цикличности мы сравним с 2015 годом, то получим неплохие результаты. Тогда было учтено 240 млн., в этом году в 1,5 раза больше. Это хорошая прибавка.

Однако важно, как она распределится по промрайонам. В Сахалинской области размножаются летняя и осенняя формы. Осенней, как и в 2015 году, будет мало. Это отрицательно отразится на промысле на Южных Курилах и на юго-востоке Сахалина.

Большая часть - не менее 80% - летняя форма. Ее основная часть подойдет к Восточному Сахалину (преимущественно к северо-востоку) и на материковое побережье Охотского моря – от Сахалинского залива до залива Шелихова.

По западному побережью Камчатки прогноз не очень большой, но там добавили 10 тыс. тонн и получилось 20 тыс. тонн. Но, скорее всего, столько не возьмут. У Магадана прогноз всего 5 тыс. тонн, если придет больше – смогут освоить еще несколько тысяч тонн.

Только на Сахалине горбушу обычно осваивают в полной мере (здесь даже привыкли перелавливать). Ранее считалось правилом: пропускать на нерест 40 млн экземпляров. Сейчас бывает, что пропускают только 10 млн. или около того. На материковом побережье Охотского моря горбушу недоосвоят из-за слабой рыболовной базы. Поэтому основная добыча придется на западную часть моря и Сахалин.

Общий официальный прогноз горбуши по всему бассейну Охотского моря в принципе небольшой – 64 тыс. тонн. На практике с учетом данных нашей экспедиции смогут выловить под 100 тыс. тонн или немного больше, если смогут все освоить. Удовлетворительной должна быть рыбалка по горбуше в Карагинском заливе (по данным КамчатНИРО).

Итак, наша съемка по идущей в Охотское море горбуше (дающей обычно 60-70% вылова на лососевой путине) показала обнадеживающие результаты.

– Вы упомянули влияние на численность климатических условий. Как они сказываются?

– В последние годы наблюдается снижение количества рыбы в ранее многочисленных стадах в южных районах - на Южных Курилах и на юге Сахалина и одновременный рост численности в северных районах. И у американцев та же картина – южные районы постепенно теряют свое значение для промысла, зато растет значение северных районов (на Аляске, даже в Арктике).

Так глобальное потепление – это не миф?

– Глобальное потепление через парниковый эффект — это вопросы большой политики и больших денег. Я нынешнее потепление объясняю чередованием климатических циклов. Циклы бывают разные. Есть большие, в тысячи и сотни лет, внутри них – циклы поменьше. Те изменения, что мы наблюдаем сейчас – это в пределах 60-70-летнего цикла. В 1920-30-х годах наблюдалось наступление тайги на тундру, а тундры - на Арктику. Все природные зоны смещались на север со скоростью почти 1 км ежегодно. А в 1940-50-е шел обратный процесс. Со второй половины 1980-х годов до настоящего времени идет процесс потепления.

К примеру, в заливе Петра Великого обитает 300 с небольшим видов рыб. В последние годы сюда на лето заходит не менее 105 южных видов – то есть треть фауны. Это результат потепления. Но появление в наших водах сардины-иваси, которая ушла в начале 90-х, - это не результат потепления. Ее урожайные поколения в водах Куросио появляются чаще всего при отрицательных аномалиях температуры воды.

К сожалению, рыбаки не очень заинтересованы ловить сардину и скумбрию, хотя уже четыре года, как мы отмечаем их подходы. Чтобы задействовать свои мощности, им достаточно минтая, крабов, сельди. Это уже известная покупателям продукция, для которой есть стабильные рынки сбыта. А со скумбрией и сардиной все обстоит сложнее. Везти ее в европейскую часть мешают высокие тарифы, дальневосточный рынок забит другой рыбой, и если горбушу, минтая и крабов можно сколько угодно продать в Китай, Японию и Южную Корею, то сардина и скумбрия им не нужна, она из их вод и мигрирует к нам.

- Когда лосося больше, в четный год или нечетный?

-–Смотря где, в разных местах по-разному. Скажем, Западная и Восточная Камчатка по горбуше находятся в противофазе – в нечетные годы на восточном побережье больше, а в четные – на западном.

По Охотоморью раньше было больше в нечетные, но сейчас эта разница сглаживается. Через какое-то время, лет 20-25, происходит смена – тоже циклы разнятся в зависимости от места. Например, в Приморье в настоящее время много горбуши в четные годы, а 25 лет назад – было наоборот. Смена произошла в 1984 году. 1985 год застал врасплох рыбаков Камчатки: был прогноз 80 тыс. тонн, а реально добыли 4 тысячи. Но со следующего года циклы поменялись. Существует 30 различных версий, почему это происходит.

– Как сказался на результатах прогноза тот факт, что в этом году на съемке участвовало одно судно вместо двух?

– Мы не охватили кету, нерку. Средств, к сожалению, не хватает не только на прогнозные съемки, но и на мониторинг. В советское время в нерестовый период многие реки Дальнего Востока обследовались с самолетов и вертолетов. Было много точек, где велся учет скатывания по рекам молоди, было много наблюдателей. А сейчас из основных регионов только на Камчатке рыбаки скидываются и оплачивают хотя бы ограниченный мониторинг с самолетов. А ведь эти оценки обязательно нужны, чтобы построить прогноз на следующий год. В советское время были свои проблемы, но рыбохозяйственная наука имела большой флот и охватывала весь Тихий океан от Арктики до Антарктики. А сейчас последние пароходы заканчивают свою жизнь, а дальше исследования свернутся до «прибрежки». Это называется кризис, и мы в него уже уверенно вступили.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Июль 2017 г.


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