Восточный экономический форум – одно из ключевых событий в деловой жизни России и Дальнего Востока в частности. Если в 2015 году мероприятие посетили делегации из 24 стран, а на полях первого в истории ВЭФ было заключено 92 соглашения на 1,7 трлн рублей, то уже в прошлом году форум посетило 3,5 тыс. делегатов из 56 стран. Всего за два дня было подписано 201 соглашение на общую сумму 1,63 триллиона рублей. За два года работы форум доказал свою эффективность. 2017 год обещает открыть инвесторам новые горизонты. Регионы тщательно готовятся к будущему событию. Как доказали прошлые форумы, Камчатка умеет находить общий язык с новыми партнерами. О том, как в этом году будет позиционировать себя Камчатский край на Восточном экономическом форуме и какие проекты намерен презентовать, в интервью Fishnews рассказал губернатор Владимир Илюхин .

– Владимир Иванович, в прошлом году Камчатский край удивил гостей форума выставкой огромных трехмерных фотографий с достопримечательностями полуострова. Экспозиция была представлена в рамках фестиваля «Улицы Дальнего Востока» и была признана лучшей на ВЭФ. Инвесторам презентовали четыре инвестиционных проекта стоимостью почти 19 млрд рублей. Был подписан ряд важных стратегических соглашений как с иностранными, так и с российскими инвесторами. Расскажите, какие проекты вы везете на нынешний форум, как будете представлять полуостров?

– В этом году для ВЭФ мы отобрали несколько крупных проектов, в основном это инициативы в области транспорта и логистики. Для нас они в приоритете, ведь они напрямую влияют на дальнейшее развитие экономики, дают новые точки роста.

В числе таких стратегических проектов – строительство аэровокзала в главном аэропорту Камчатки, который обеспечивает нам связь с «большой землей». В этом году мы завершили важный этап реконструкции морских ворот Камчатки: открыли в Петропавловске-Камчатском современный морвокзал. Он обеспечивает комфортные условия для туристов, прибывающих на полуостров круизными судами. Теперь на очереди воздушные ворота. Проект, стоимость которого на первом этапе составит около 3,5 млрд рублей, предполагает строительство современного терминала с пропускной способностью 400 человек в час. Инвестор будет определен на конкурсной основе к началу сентября. А уже на ВЭФ мы планируем подписать соглашение о начале стройки с компанией, получившей право на реализацию одного из самых масштабных для Камчатки проектов.

В качестве успешного опыта в логистике один из наших инвесторов – компания «Терминал “Сероглазка”» – представит проект по созданию порта-хаба в краевой столице. Это один из первых резидентов свободного порта в Петропавловске-Камчатском. Проект призван снять главную логистическую проблему при доставке российской рыбы в страны АТР и Европу. Сейчас всю продукцию наши рыбопромышленные компании отправляют через порты Приморья. Особенно в сезон лососевой путины это вызывает огромное количество трудностей. Не хватает холодильных мощностей, разгрузки приходится ждать по несколько суток, а дальше – проблемы с подвижным составом.

Проект «Терминала “Сероглазка”» предполагает создание крупного морского рефрижераторного терминала на восточном побережье Камчатки, который даст прямой доступ к мировым товарным рынкам для камчатских производителей рыбопродукции. Кстати, недавно компания совместно со своим партнером, лидером в области морских контейнерных перевозок в мире – фирмой Maersk Line, уже осуществила первый тестовый судозаход напрямую из Петропавловска-Камчатского в корейский порт Пусан, минуя порт Владивостока. В дальнейшем такие рейсы станут регулярными, и наши рыбаки смогут избежать тех трудностей, с которыми они сталкиваются сегодня при перевалке грузов в Приморье.

Наряду с этим проектом мы также представим еще несколько интересных проектов бизнеса в области береговой переработки, и в городе, и на побережье. Речь идет о строительстве высокотехнологичных заводов общей стоимостью порядка 2,5 млрд рублей.

– В прошлом году вы отметили, что ВЭФ продемонстрировал серьезность намерений государства в плане поддержки проектов бизнеса. Расскажите, есть ли отдача от предыдущих форумов? Какие важные решения позволили Камчатке изменить свой путь, какие проекты стали возможными?

– Дальневосточный бизнес сегодня действительно чувствует поддержку государства. И это заметно не только на Камчатке. Благодаря мерам государственной поддержки в отношении Дальнего Востока, внедрению механизмов ТОР и свободного порта, снижению энерготарифов для промышленных потребителей объем инвестиций в реальный сектор экономики на Дальнем Востоке вырос в разы.

Только на Камчатке сейчас реализуется 40 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 80 млрд рублей. Причем рост инвестиционной активности внутри субъекта стимулирует крупный российский и международный бизнес к запуску новых проектов в регионе. Как пример – наше сотрудничество с индийским партнером – компанией Tata Power. Она планирует начать освоение Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевском районе Камчатского края. Стоимость этого проекта оценивается в 560 млн долларов. Это первый столь масштабный позитивный опыт сотрудничества с Индией в области инвестиций на Дальнем Востоке. Его реализация может начаться до конца этого года: индийская компания уже регистрирует свое предприятие на Камчатке.

Вообще горная промышленность постепенно становится одной из важнейших отраслей экономики. Только по итогам прошлого года в ее развитие инвестировано более 5 млрд рублей: запущен горнообогатительный комбинат на месторождении золота «Аметистовое», который увеличил объем добычи золота в крае вдвое; сейчас идет активная разработка Озерновского золоторудного месторождения. Благодаря государственной поддержке там будет запущена опытно-промышленная фабрика производительностью до 2,5 тонн золота в год, а в перспективе на данном месторождении планируется ежегодно добывать до 10 тонн драгоценного металла.

До 2020 года бизнес планирует вложить еще порядка 20 млрд. Для Камчатки это в первую очередь новые рабочие места, рост налоговых поступлений в местные бюджеты, рост объемов производства и развитие сопутствующих отраслей.

– То есть механизмы по привлечению инвестиций (ТОР, СВП) на Камчатке работают исправно или все-таки есть проблемы с их применением? Какая складывается практика, какие аспекты нуждаются в «донастройке»? Охотно ли пользуется рыбный сектор специальными режимами? Ведь, несмотря на развитие других отраслей, именно рыбное хозяйство является основой камчатской экономики и социальной стабильности.

– Вы знаете, что рыбная промышленность – это основа камчатской экономики. Мы добываем четверть всей российской рыбы, край – передовик по масштабам инвестиций в отрасль, здесь построены десятки современных перерабатывающих заводов. И, безусловно, режимы ТОР и свободного порта, которые предлагают абсолютно уникальные возможности ведения бизнеса, востребованы и в этой отрасли. На сегодня в рамках этих налоговых режимов свои проекты в крае реализуют 30 инвесторов. В общей сложности они планируют вложить в развитие территории более 17 млрд рублей. Значительная часть этих проектов реализуются в рыбопромышленном комплексе. Это и проекты по строительству современных заводов, в том числе совместно с иностранными партнерами, и проекты по обновлению и модернизации флота. В активной стадии – проект резидента свободного порта – Колхоза им. В. И. Ленина. Компания планирует построить две фабрики береговой переработки рыбы, но главное – именно это предприятие первым в России приступило к строительству целой линейки суперсовременных рыбодобывающих судов на российской судостроительной верфи. Аналогов такого флота в России еще нет. Новый флот позволит осуществлять промысел различных видов водных биоресурсов, а установленные на судах холодильные мощности смогут до семи суток сохранять сырец высокого качества при доставке на берег. Первое судно будет спущено на воду уже 17 ноября.

Должен сказать, что нам поступает довольно много заявок от представителей отрасли. Они просят расширить режим ТОР «Камчатка» на ряд отдаленных районов края. Ранее мы уже обращались в Минвостокразвития с этой инициативой. Юрий Петрович Трутнев и Александр Сергеевич Галушка поддержали идею расширения ТОР еще на четыре муниципальных образования Камчатки. Это позволит реализовать как минимум восемь новых крупных проектов в области горнодобывающего, рыбохозяйственного комплекса, туризма на общую сумму более 13 млрд рублей.

Еще одно ожидаемое в крае нововведение – это расширение режима свободного порта на Елизовский район, где строится краевая больница и вскоре начнется строительство нового аэровокзала, гостинично-развлекательного комплекса и ряда других объектов.

Справка

Из 12 заявок, поступивших от инициаторов инвестиционных проектов, региональный отбор прошли три. Они будут презентованы на специальных площадках ВЭФ-2017:

- Проект «Создание порта-хаба по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов (строительство складской инфраструктуры)». Инициатор – ООО «Терминал “Сероглазка”». Объем инвестиций – 876,1 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 59. Место реализации – город Петропавловск-Камчатский.

- Проект «Организация производства по глубокой переработке морских биоресурсов». Инициатор – ООО «Камчаттралфлот». Объем инвестиций – 1 млрд 350,6 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 150. Место реализации – город Петропавловск-Камчатский.

- Проект «Строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода в п. Ивашка Карагинского района Камчатского края». Инициатор – ООО РПЗ «Максимовский». Объем инвестиций – 1 млрд 088,18 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 345. Место реализации – поселок Ивашка Карагинского района.

ТОР «Камчатка» создана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. В настоящее время в Корпорацию развития Дальнего Востока подана 61 заявка на 30,2 млрд рублей. Заключено 22 соглашения с объемом частных инвестиций в 13,2 млрд рублей.

Сегодня в рыбной отрасли Камчатки реализуются 10 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 11 млрд рублей. В числе крупнейших проектов – строительство нового комплекса рыбокомбината в Тымлате (Тымлатский РКЗ), который в 2016 году получил статус особо значимого. Объем инвестиций по этому проекту – более 2 млрд рублей.

Ксения ПИСАРЕВА, газета «Fishnews Дайджест»

Сентябрь 2017 г.