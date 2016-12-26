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Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Морской попечительский совет (MSC) опубликовал отчет по результатам аудита тралового промысла минтая в Охотском море. Сертификационная компания Acoura Marine отметила прогресс Ассоциации добытчиков минтая в реализации плана улучшения промысла, три условия уже выполнены.

Напомним, АДМ получила экологический сертификат в 2013 году, доказав, что траловый промысел минтая в Охотском море является устойчивым и хорошо управляемым. По итогам сертификации ассоциация приняла «дорожную карту» - План улучшения промысла минтая в Охотском море, рассчитанный на четыре года.

Третий ежегодный аудит в рамках MSC-сертификации состоялся во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском в октябре. «20 декабря на сайте Морского попечительского совета (MSC) был опубликован отчет по результатам аудита. По итогам проверки сертификационная компания Acoura Marine отметила прогресс АДМ в реализации Плана улучшения промысла. Три из ранее установленных условий признаны выполненными», - рассказал Fishnews исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Международные аудиторы отметили совместную работу ассоциации и ТИНРО по повышению степени покрытия промысла научными наблюдателями. По итогам Охотоморской минтаевой экспедиции (ОМЭ) 2016 г. количество проанализированных тралений выросло на 20% к уровню прошлого года, на 77% увеличилось число выполненных биологических анализов уловов.

Проведенные в 2014 – 2016 гг. исследования по оценке и анализу прилова нецелевых видов ВБР на траловом промысле минтая показали, что этот промысел не оказывает существенного влияния на нецелевые виды и не создает рисков для состояния их популяций.

Международные эксперты высоко оценили работу АДМ по повышению прозрачности промысла, а также запуск специализированного информационного ресурса о добыче минтая в соответствии с лучшей мировой практикой – www.russianpollock.com.

Таким образом, действительность MSC-сертификата тралового промысла минтая в Охотском море была подтверждена до сентября 2017 г. Осенью будущего года должен состояться четвертый аудит. К этому времени АДМ будет необходимо завершить выполнение Плана улучшения промысла минтая и приступить к ресертификации на следующие пять лет.

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НазадМетки: адмвладивосток

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