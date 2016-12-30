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Бизнес Дальнего Востока начнет год с новыми тарифами

Бизнес Дальнего Востока начнет год с новыми тарифами

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об электроэнергетике», снижающие тарифы для промышленных потребителей ДФО. Изменения вступят в силу с 1 января 2017 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 508 опубликован на портале правовой информации. Изменения были приняты Госдумой 16 декабря и одобрены Советом Федерации 23 декабря.

Цель поправок – создание механизма снижения тарифов на электричество в отдельных регионах Дальнего Востока до среднероссийского уровня. Как сообщили Fishnews в пресс-службе президента, предусмотрено установление надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка производителями электроэнергии, применяемой для снижения тарифов в ДФО.

Порядок расчета надбавки устанавливается правительством. Перечень субъектов электроэнергетики Дальнего Востока, на которых распространяется надбавка, ежегодно будет также определять правительство. При этом будут учитываться оценка социально-экономических последствий, эффективность использования регионами этой надбавки и необходимость ее минимизации.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка считает, что с принятием такого закона «восстанавливается экономическая справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока. «Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в объеме до 40 млрд рублей в год. Это еще один источник инвестиционных ресурсов на Дальнем Востоке», – отметил глава Минвостокразвития.

По мнению руководителей дальневосточных регионов, снижение энерготарифов обеспечит новые возможности для укрепления экономики и привлечения инвесторов, отметили в министерстве.

Оценивают губернаторы

Как заметил губернатор Магаданской области Владимир Печеный, утверждение поправок – «судьбоносное решение для Колымы, для всего Дальнего Востока». «Я часто провожу встречи с бизнес-сообществом. На всех именно этот вопрос был главным предметом разговора, – подчеркнул глава региона. – Мы ожидаем развития малого и среднего бизнеса. Для крупных промышленных предприятий дороговизна электроэнергии тоже была сдерживающим фактором развития».

«Камчатский бизнес ждал этого закона», – прокомментировал подписание документа губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Он отметил, что сегодня стоимость киловатт/часа для коммерческих предприятий региона – около 6,5 рублей. «Тарифы на Камчатке – одни из самых высоких в стране. Ежегодно мы компенсируем энергетикам разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для потребителя. Из регионального бюджета мы выделяем свыше 4 млрд на эти цели. Но это касается только сниженного тарифа для жителей, бизнес платит по полной ставке. Мы субсидируем только бизнес, который работает на севере края, – уточнил Владимир Илюхин. – Конечно, у нас действуют отдельные меры поддержки – льготы по электроэнергии для ряда приоритетных отраслей экономики. Но в целом проблемы высоких тарифов они не решают. Новый закон снизит нагрузку на наши предприятия, позволит им развиваться, расширять производство. А это новые рабочие места, рост производства, налоговых поступлений в бюджеты».

«Мы давно добивались этого решения, так как из-за особых климатических условий затраты на производственные издержки в Хабаровском крае значительно выше, чем в западных регионах страны, – прокомментировал глава региона Вячеслав Шпорт. – Энерго- и железнодорожные тарифы для развития предприятий, ведения бизнеса здесь играют большую роль, и мы долгие годы выходили с соответствующей инициативой в адрес федерального центра. Закон принят. Вне сомнений, это историческое решение, которое придаст импульс динамичному развитию Хабаровского края и других дальневосточных регионов».

«Это важнейшая инициатива, которая будет способствовать росту инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых в дальневосточном регионе в рамках новых законов, я имею в виду ТОРы, «дальневосточный гектар» и свободный порт Владивосток, – полагает губернатор Приморья Владимир Миклушевский. – Уже сегодня резидентами льготных режимов в Приморском крае стали более 140 компаний, заявленный объем инвестиций превышает 365 млрд рублей, в ближайшие годы в крае будет создано более 32 тыс. новых рабочих мест. Снижение затрат на энергоресурсы для них краеугольный вопрос, это позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность предприятий, в итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения».

Fishnews

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