12 января 2017 года

ТИНРО подвел итоги 2016 года

В ТИНРО-Центре прошла отчетная сессия по результатам выполнения программы рыбохозяйственных исследований в Дальневосточном бассейне за минувший год. Участники поделились опытом и подняли актуальные для науки вопросы.

Отчетная сессия по итогам выполнения в прошлом году программы рыбохозяйственных исследований в Дальневосточном бассейне проходила в ТИНРО, во Владивостоке, с 11 по 12 января. Ученые представили информацию о результатах работ, важных для рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам сессии директор Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Лев Бочаров отметил качество докладов. Руководитель ТИНРО подчеркнул, что важно представлять результаты работы российских ученых, их идеи и позиции на уровне международного научного сообщества. Озвучил Лев Бочаров и другие актуальные для специалистов задачи. Глава института отметил, что на сессии была рассмотрена очень интересная лососевая тематика.

Представители промышленности поблагодарили ученых за работу. Руководство института, в свою очередь, отметило результаты, которых удалось достичь во взаимодействии с рыбацких сообществом.

Заместитель директора ТИНРО Алексей Байталюк обратил внимание на насыщенность секции по исследованиям в открытых водах. По его мнению, это показывает рост интереса, информационного наполнения работы людей, которые занимаются этой сферой.

Участники сессии отметили, что выступления разноплановы и каждое из них по-своему интересно. По итогам встречи, проходившей во Владивостоке, будут отобраны доклады для отчетной сессии Ассоциации «НТО ТИНРО», которая в этом году соберется на Камчатке.

Fishnews