13 января 2017 года

Сахалин расставил новые акценты в «рыбной» госпрограмме

Внесены изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.». В частности, в документе прописано создание рыбного кластера на береговых мощностях портов островного региона.

Изменения внесены в перечень мероприятий, предусмотренных сахалинской госпрограммой по развитию рыбохозяйственного комплекса до 2020 г. Так, в соответствии с распоряжением правительства области от 29 декабря 2016 г. № 680, среди направлений деятельности предусматривается создание логистическо-перерабатывающих кластеров на береговых мощностях портов региона и аквакультурных кластеров на территориях опережающего развития Сахалинской области. Это мероприятие будет выполняться за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает корреспондент Fishnews.

Реализовывать концепцию кластера планируется на четырех площадках. Северные Курилы (Северо-Курильский промысловый район) должен стать центром производства продукции первичной заморозки, а также районом осуществления круглогодичного океанического и прибрежного лова, местом создания площадки для отправки готовой продукции. Центральные и Южные Курилы (Южно-Курильский промысловый район) отмечены как центр искусственного выращивания, добычи и переработки тихоокеанских лососей, а в зонах ТОР островов Кунашир и Итуруп это еще и развитие аквакультуры (объектов шельфа), здесь же планируется развивать прибрежный промысел и переработку. На всех трех курильских площадках предполагается развитие береговой переработки, производство технической рыбной продукции.

Четвертая площадка – остров Сахалин – станет центром выращивания и переработки лосося, развития аквакультуры, рекреационного использования ВБР. Кроме того, на береговых мощностях порта Корсаков планируется создать непосредственно промышленно-логистический комплекс, судоремонтные мощности с элементами модульного судостроения (Невельск и Корсаков), развивать необходимую инфраструктуру.

Реализация проекта запланирована на весь период действия программы.

В этом же подразделе содержится информация о реализации проекта «Региональный продукт – «Доступная рыба». Инициатива направлена на насыщение внутреннего рынка Сахалинской области уловами и продукцией местных рыбаков и ориентирована на прямые поставки рыбопродукции в центры потребления.

В новой редакции также изложен подраздел 5.1.2 госпрограммы, предусматривающий совершенствование системы контроля качества рыбной продукции, осуществление социального партнерства между органами государственной власти и предприятиями рыбохозяйственного комплекса.

Корректировка коснулась объемов финансирования (общего и по отдельным направлениям деятельности), количественных показателей реализации сахалинской госпрограммы и т.д.

Fishnews