20 января 2017 года

Что Год экологии может принести морским обитателям?

Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский в статье для Fishnews сделал обзор основных угроз для морских экосистем и рассказал, что нужно для сохранения их продуктивности.

Нынешний год объявлен в России Годом экологии, а огромная часть экологических проблем связана с морями и океанами. По данным WWF, здоровью морей угрожает загрязнение воды и дна, при этом 80% вредных веществ поступает из наземных источников. Также угрозу морским экосистемам представляют различные типы инвазий (в частности, когда чужеродные виды переносятся в балластных водах), аквакультура и дикий, нерегулируемый туризм. «Заметим, что с 1 января 2017 года вступила в действие статья Полярного кодекса о запрете сброса балластных вод в арктических водах. Отдельные скандинавские страны установили мораторий на использование тяжелого топлива для своих судов, работающих в арктической зоне. К этому, скорее всего, придут в недалеком будущем и другие приарктические государства, включая Россию», - отметил Константин Згуровский.

По его словам, четверть всех выбросов двуокиси углерода, выделяющейся в результате деятельности человека, поглощается океанами. Это приводит к повышению кислотности морской воды с тяжелыми последствиями для морских экосистем. Согласно прогнозам, потепление Мирового океана также меняет поведение рыб – как правило, толкает их к полюсам и в более глубокие слои воды, – а также меняет уровень метаболизма и продуктивность некоторых видов. Из-за изменения рН воды и последующего закисления возможны серьезные негативные последствия для морских экосистем, которые связаны с растворением скелетов кораллов, раковин моллюсков, и даже исчезновение отдельных фракций планктона, являющегося основой для всех пищевых цепочек. Ожидается, что эти последствия будут только усугубляться на фоне климатических изменений, вызывающих уменьшение растворимости СО 2 , смещение морских течений и дефицит кислорода, растворенного в воде.

«Повышение уровня моря угрожает естественной среде обитания сухопутных животных и представляет серьезную угрозу для прибрежных поселений во всем мире. Долгосрочный уровень закисления океана зависит от сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. В этой связи важную роль будет играть эффективная реализация положений Парижского климатического соглашения», - подчеркнул старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России.

Он обратил внимание, что значительные пробелы существуют в знаниях о загрязнении морей, в том числе о всех аспектах «жизненного цикла» морского мусора, пластмассы и ее микрочастиц, накапливания в морских организмах тяжелых металлов, свинца и других опасных веществ. Далека от решения проблема загрязнения океана радионуклидами, в частности в результате трагедии на атомной станции «Фукусима» в Японии. Некоторые корейские СМИ публикуют статьи об опасности радиоактивного загрязнения российской рыбы. «И хотя эти публикации носят спекулятивный характер, они могут осложнить положение отечественных уловов на международном рынке, особенно если не заниматься серьезно мониторингом радиологической обстановки, в ситуации когда утечки со станции будут продолжаться, - отметил Константин Згуровский. - Необходимо продолжать усилия по продвижению т.н. Стратегической экологической оценки всех крупных инфраструктурных проектов на шельфе и побережьях». Кроме того, WWF России надеется на подписание Россией в 2017 г. Орхусской конвенции. Рассчитывает природоохранная организация также на принятие закона об экологической экспертизе, который должен решить многочисленные проблемы, возникающие при планировании любой хозяйственной деятельности (в том числе и рыбопромышленной, а также прокладки дорог, добычи полезных ископаемых, строительства заводов, электростанций, дамб, крупных сельхозпредприятий и т.д.).

Несколько интегрированных, междисциплинарных и межсекторальных инструментов были разработаны, чтобы помочь управлять деятельностью в океанах и морях на более устойчивой основе, в том числе с помощью экосистемных подходов и зонально привязанных инструментов планирования хозяйственной деятельности. Например, таких, как интегральный подход к пространственному планированию и созданию морских охраняемых районов (МОР) и морских особо охраняемых территорий (МООПТ).

WWF вместе с экспертами в 2017 году продолжает разработку модельного проекта по интегральному морскому управлению в Баренцевоморском регионе, эта инициатива была поддержана руководством страны. Подобные разработки могут помочь в разрешении конфликта интересов, например, между нефтяниками, золотодобытчиками и рыбаками. Также Всемирный фонд дикой природы рассчитывает на участие рыбаков и Федерального агентства по рыболовству в этой работе в текущем году.

Количество и размер МООПТ во всем мире резко возросло за последние 20 лет, в настоящее время морские особо охраняемые территории охватывают почти 15 млн км2, или 4,12% от океанов. «WWF надеется на серьезные подвижки в 2017 году в деле создания рыбохозяйственной заповедной зоны (РХЗЗ) на шельфе Западной Камчатки в Охотском море, - сообщил Константин Згуровский. - Этот шельф дает до четверти всего годового улова страны и является уникальным по биопродуктивности морским районом в мировом масштабе».

Ряд международных документов, в частности UNCLOS и Соглашение ООН по рыбным запасам (UNFSA), заключенное в 1995 году, относятся к устойчивому использованию морских живых ресурсов и сотрудничеству между государствами в этом направлении. Ожидается, что вступление в силу и реализация Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) соглашения о мерах государства порта станет важным шагом вперед в борьбе с нелегальным рыболовством во всем мире. «В последние годы объем браконьерства в российских водах существенно снизился, это связано как с выполнением Национального плана противодействия ННН-промыслу, так и с заключением Россией двухсторонних соглашений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также с международным сотрудничеством в рамках различных комиссий и региональных организаций по управлению рыболовством (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), - отметил представитель WWF. - Вместе с тем нас тревожит ситуация с отменой Росрыболовством использования на рыболовных судах радиомаяков системы «Аргос». Это может привести к серьезным сбоям в работе спутникового мониторинга промысла в 2017 году».

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