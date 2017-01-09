23 января 2017 года

Герман Зверев обеспечит партийный контроль по вопросам инвестквот

Президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев вновь избран в Генсовет партии «Единая Россия». Ему поручено сосредоточиться на партийном контроле проектов правовых актов по распределению инвестиционных квот.

На XVI съезде «Единой России», проходившем 21-22 января, избраны руководящие органы партии. Председателем вновь стал премьер-министр Дмитрий Медведев, главой Высшего совета – Борис Грызлов. В соответствии с принципом ротации наполовину обновлен состав Генерального совета «ЕР»: из 170 членов предыдущего созыва переизбраны только 70. При принятии решения о переизбрании члена Генерального совета учитывалась его работа в период избирательной кампании в 2016 г., партийная активность и общественный авторитет кандидата.

Президент НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Герман Зверев был переизбран в новый состав Генсовета. «Мне поручено сосредоточиться на партийном контроле над подготавливаемыми нормативными правовыми актами в сфере распределения инвестиционных квот. У рыбацкого сообщества сохраняется немало вопросов к этим проектам. Депутаты фракции «Единой России» голосовали за внесение соответствующих изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», поэтому партии совсем небезразлично: насколько точно и правильно реализуется этот закон», – заявил Fishnews руководитель АДМ.

На XVI съезде «Единой России» Дмитрий Медведев заявил об основных принципах «экономики благосостояния», к которым отнес прежде всего стабильность базовых экономических правил. Обсуждаемое резкое повышение налоговой нагрузки на предприятия рыбной отрасли также среди вопросов, которыми будет заниматься Герман Зверев.

Fishnews