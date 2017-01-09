Герман Зверев обеспечит партийный контроль по вопросам инвестквот

09 января 2017 года
Сегодня опасность истребления минтая сведена к минимуму и это произошло благодаря упорной и последовательной политике Ассоциации добытчиков минтая, отмечает ее первый президент - председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок.
27 декабря 2016 года
Вышел в свет очередной выпуск журнала «Fishnews – Новости рыболовства». В этот раз под конец года мы не только подводим итоги работы ведущих «рыбных» регионов страны, но и оцениваем роль, которую за последние 10 лет приобрели отраслевые объединения, приурочив номер к юбилею Ассоциации добытчиков минтая.
26 декабря 2016 года
Морской попечительский совет (MSC) опубликовал отчет по результатам аудита тралового промысла минтая в Охотском море. Сертификационная компания Acoura Marine отметила прогресс Ассоциации добытчиков минтая в реализации плана улучшения промысла, три условия уже выполнены.
21 декабря 2016 года
На съезде РСПП обсуждалась тема, которая напрямую относится к инвестиционным квотам, отметил член правления союза, президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев. Речь идет о рассмотрении законопроектов с учетом проектов подзаконных актов.
16 декабря 2016 года
При обсуждении объемов инвестквот для двух типов судов некоторые защитники ярусоловов начинают дискредитировать траловый промысел в целом, отмечает исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.
Подход, который продемонстрирован при рассмотрении проектов правовых актов по инвестиционным квотам, пока не применялся ни в какой другой отрасли – столь широкое обсуждение полностью опровергает утверждение о закрытости рыбохозяйственного комплекса, считает президент АДМ, руководитель профильной комиссии РСПП Герман Зверев.
24 января 2017 года
Суммарный вылов рыбаков Камчатского края на минтаевой путине в Охотском море превышает уровень прошлого года. По информации Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, добыто 33 267 тонн минтая, квота освоена на 10,5%.
Научно-исследовательский институт рыболовства и моря Республики Корея подтвердил, что в октябрьских уловах минтая попались особи, выпущенные учеными в предыдущем году. Объемы зарыбления планируется увеличить.
Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын обсудили меры по восстановлению и сохранению популяции байкальского омуля. Речь, в частности, шла о наращивании объемов выпуска молоди.
Правительство разрешило предоставлять бюджетные кредиты на поставки ряда товаров в регионы на Крайнем Севере. В список внесены, кроме прочего, рыбные консервы.
По итогам работы за прошлый год предприятия Крымского полуострова добыли 59 790 тонн водных биоресурсов, что выше уровня 2015-го на 13%. Многолетнее лидерство по объемам вылова продолжают удерживать севастопольские рыбаки – 66% от общего показателя.
Правоохранительные органы Республики Саха (Якутия) изъяли свыше 15 тонн рыбы после осмотра трех большегрузных КамАЗов. Большая часть продукции перевозилась без документов.
В состав Комиссии Правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесли изменения – в связи с переменами в Госдуме, Совете Федерации и Минвостокразвития.
Главы аграрных ведомств России и Бразилии договорились об ускорении процедуры регистрации рыбоперерабатывающих предприятий РФ, заинтересованных в поставках продукции на бразильский рынок.
В Астрахани суд признал двух сотрудников Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства виновными в получении взятки. Им назначено наказание в виде штрафов в 1,2 млн и 1 млн рублей, а также лишения права занимать должности на госслужбе на три года.