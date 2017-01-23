23 января 2017 года

Сардина и скумбрия под пристальным вниманием науки

Состоянию запасов скумбрии и сардины-иваси в северо-западной части Тихого океана, изменениям в структуре нектона после их «возвращения», а также рациональному использованию этих рыб были посвящены несколько докладов на отчетной сессии ТИНРО-Центра.

Доминантом стала японская скумбрия

Было отмечено, что специалистам потребовалось всесторонне изучить перспективы и проблемы использования скумбрии и сардины и приложить немало усилий, чтобы облегчить рыбакам возобновление их промысла.

Один из этапов работ в рамках комплексной программы по изучению биоресурсов Дальневосточного бассейна - сравнение межгодовой и сезонной динамики гидробионтов в тихоокеанских водах Курильских островов. Как сообщил сотрудник лаборатории прикладной биоценологии института Алексей Хоружий, для анализа были использованы данные по составу и биомассе видов нектона, собранные в экспедициях ТИНРО-Центра в феврале-апреле 2009-2011 гг., июне-июле 2004–2016 гг. и июле-сентябре 2015-2016 гг.

По данным траловых уловов, в верхней эпипелагиали СЗТО за весь период исследований было встречено 135 видов нектона, включая 107 видов рыб и рыбообразных и 26 видов головоногих моллюсков. Основная часть рыб - 57% - приходилась на эврифагов (всеядных). В их число вошли тихоокеанские лососи, скумбриевые, гонатиды, кальмар-светлячок и кальмар Бартрама. 37% составили планктоноядные виды - преимущественно семейство миктофидовых (светящиеся анчоусы). Доля планктоноядных видов уменьшалась к июлю-сентябрю, а эврифагов – увеличивалась. Начиная с июня-июля 2014 г., в структуре нектона стали происходить изменения – холодноводные виды (тихоокеанские лососи и миктофиды) уступили главенствующее положение южным мигрантам: японской скумбрии и дальневосточной сардине. Также ситуация поменялась и у кальмаров – холодолюбивый северный сменился более теплолюбивым тихоокеанским кальмаром. В августе-сентябре 2016 г. уровень биомассы в нектонном сообществе возрос примерно в пять раз по сравнению с июнем-июлем 2014 г. В структуре сообщества доминировали уже не несколько видов, а один – японская скумбрия (56%) с примерным распределением 7,2 тонны на квадратный километр.

Ведущий научный сотрудник Дмитрий Антоненко в своем докладе также отметил, что именно японская скумбрия была самым частым видом среди рыб в уловах в период летних съемок 2016 г. в тихоокеанских водах южных Курильских островов и открытых водах СЗТО. Частота ее встречаемости составила 77%. По результатам траловой съемки суммарная биомасса скумбрии оценена в 2,1 млн. тонн. Биомасса особей возраста 2+ – 3+ длиной 21-31 см составила 1,618 млн. тонн (77% от суммарной учтенной биомассы вида). Биомасса рыб крупнее 30 см оценена в 195,7 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, пятнистая скумбрия была не столь широко распространена. Большинство ее уловов были получены в северо-восточной части акватории съемки. Суммарная учтенная биомасса пятнистой скумбрии на акватории работ была оценена примерно в 500 тыс. тонн.

В институте обратили внимание, что в последние годы скумбрия активно осваивалась в водах Японии. По имеющимся данным, в 2015 г. ее вылов японскими рыбаками составил 309 тыс. тонн, а за период с января по июнь прошлого года - 150 тыс. тонн. Уловы с января по июнь 2016 г. представлены, в основном, трехгодовиками (поколение 2013 г.) и двухгодовиками (поколение 2014 г.).

Иваси сайре не мешает

По итогам съемки в июле-августе 2016 г. биомасса дальневосточной сардины была оценена примерно в 1,7 млн. тонн, что составляет 33% от суммарной биомассы нектона. Большую часть - 81%, или 1,4 млн. тонн, – составила рыба старше двух лет. В последние пять лет японский вылов сардины также поступательно растет и в 2015 г. достиг 274 тыс. тонн. Это на 88 тыс. тонн выше значения предыдущего года (186 тыс. тонн).

Таким образом, последние два года были достаточно перспективными для промысла сардины и скумбрии в российских водах, делают вывод в ТИНРО-Центре. В институте отметили, что сардина и скумбрия почти не встречались в уловах вместе с сайрой, поскольку последняя предпочитает районы с более холодными водами. Маловероятно, что рост сардины и скумбрии может напрямую повлиять на популяции сайры, считают ученые. Ее запасы в Северной Пацифики хоть и имеют тенденцию к уменьшению, но еще остаются на уровне, достаточном для устойчивого промысла.

Годность рыбы продлила «одежка»

Появление в промысловых масштабах сардины и скумбрии инициировало работы в ТИНРО-Центре по актуализации технологий переработки. Об этом рассказала заведующая лабораторией нормирования, стандартизации и технического регулирования Елена Чупикова.

По словам специалиста, задачей ученых было привести нормативные документы в соответствие с требованиями современных техрегламентов, а также изучить возможности увеличения сроков хранения продукции. Несмотря на отсутствие финансирования таких исследований, в ТИНРО-Центре были проведены работы, позволившие увеличить сроки годности продукции из сардины и скумбрии.

Исследования проводились на продукции различной степени обработки, упакованной с применением разных современных упаковочных материалов. После 13 месяцев хранения в парафинированных или ламинированных коробках при температуре –18Сº показатели качества и безопасности сардины и скумбрии соответствовали требованиям стандарта на мороженую рыбу.

В частности, было установлено, что при морозильном хранении скумбрии и сардины, массовая доля гистамина не превышает допустимых значений.

Также были проведены исследования возможностей хранения скумбрии и сардины с применением других упаковочных материалов. Полученные результаты также позволяют рыбоперерабатывающим предприятиям пролонгировать сроки хранения этих рыб. При использовании парафинированных коробок период хранения мороженой продукции из этих рыб может составить 12 - 13 месяцев, отмечают в институте.

Рыбу в трале повреждает кальмар

Интересные результаты показали наблюдения по влиянию тралирующих орудий лова на травмируемость сардины и скумбрии. «В значительной мере повреждения рыбы зависят от количества прилова кальмара. При отсутствии кальмара количество целой рыбы или с незначительными повреждениями составляло 85- 90%, - рассказали в ТИНРО-Центре. - Для более детального исследования тралового промысла этих рыб потребуются дополнительные работы».

Fishnews