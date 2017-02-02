Новости
Глава Карелии Александр ХУДИЛАЙНЕН. Фото управления пресс-службы главы РК

Рыбаки Карелии поборются за инвестквоты

Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.

Вопросы развития рыбохозяйственной отрасли Карелии рассматривались на совещании, которое провел в Петрозаводске глава республики Александр Худилайнен. Одной из главных тем обсуждения стали перспективы карельской аквакультуры.

Суммарный объем выращивания рыбы в регионе может составить 35 тыс. тонн в год. Для достижения такого результата создается рыбохозяйственный кластер, куда войдут производственный и инфраструктурный блоки. Первый из них включает организацию новых рыбоводных предприятий, расширение мощностей и загрузку действующих хозяйств, второй – строительство селекционно-племенного центра, развитие кормопроизводства, переработки рыбы и изготовления рыбоводного оборудования.

В настоящее время в Карелии выращиванием товарной рыбы занимаются 55 хозяйств. В сфере рыбоводства занято более тысячи человек. За двадцать с лишним лет объемы производства увеличились в десятки раз: с 400 тонн до 21,2 тыс. тонн в 2016 г.

Другой важный вопрос, рассматривавшийся на совещании, связан с возможным сокращением сырьевой базы рыболовства и планами карельских предприятий возвращать свою квоту через участие в инвестпроектах.

«Введение нового вида квот на инвестиционные цели на 20% сократит объем доступного вылова у эффективных собственников, в том числе тех, кто ранее инвестировал в развитие и обновление флота. Карельские пользователи намерены активнейшим образом принять участие в заявительной кампании по инвестиционным квотам, как на строительство новых судов, так и на строительство крупного рыбоперерабатывающего завода», – рассказал Fishnews председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Карельские власти готовы поддержать представителей рыбной отрасли экономическими мерами – соответствующие поручения были даны министерству экономического развития республики. Как ожидается, конкретная информация о проектах по судостроению и рыбопереработке появится после утверждения нормативно-правовых актов правительства, регламентирующих требования к объектам инвестиций.

Fishnews

  • Глава Карелии Александр ХУДИЛАЙНЕН. Фото управления пресс-службы главы РК
  • Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ. Фото управления пресс-службы главы РК
  • Руководитель Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Денис БЕЛЯЕВ
    • НазадМетки: аквакультуракластерправительствосудостроение

    Похожие новости

    02 февраля 2017 года

    Портовый проект на Камчатке воспользуется особым режимом

    Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.

    Данные о КМНС могут собрать в реестр

    Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.

    Вопросы арктического рыболовства рассмотрят в Заполярье

    IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22 и 23 марта. Одной из главных тем станет модернизация флота.

    Рыбе нужны и корма и лекарства

    Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.

    Росрыболовство рассказало о планах в законодательстве

    В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.

    01 февраля 2017 года

    Аквакультуру оставили без льгот

    Лишить аквакультуру субсидий для сельхозтоваропроизводителей – большая ошибка, уверены в Ассоциации «Росрыбхоз». По мнению рыбоводов, без господдержки ускоренного развития отрасли не добиться.

    Лента новостей

    03 февраля 2017 года

    На Сахалине собираются расширить свободный порт

    Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.

    Осетровый след вывел на предприимчивую рыбачку

    В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. По признанию продавца – жительницы Николаевска-на-Амуре, – запрещенную к добыче рыбу она наловила сама. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.

    Рыбе из Новой Зеландии могут перекрыть путь в Россию

    Россельхознадзор рассматривает возможность введения временных ограничений на ввоз из Новой Зеландии рыбной продукции. В ее товарных партиях неоднократно выявляли опасные бактерии и повышенное содержание тяжелого металла.

    02 февраля 2017 года

    Портовый проект на Камчатке воспользуется особым режимом

    Компания «Терминал «Сероглазка» (группа «Норебо») стала резидентом свободного порта на Камчатке. Резидент реализует масштабный проект по организации на полуострове порта-хаба.

    Юные сахалинцы покорят море

    Отделение парусного спорта в Невельске встречает первых учеников. Занятия здесь начнутся уже с февраля. При участии благотворителей и региональных властей проект удалось завершить за считанные месяцы и укомплектовать учебный центр необходимым инвентарем.

    Данные о КМНС могут собрать в реестр

    Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.

    Вопросы арктического рыболовства рассмотрят в Заполярье

    IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22 и 23 марта. Одной из главных тем станет модернизация флота.

    Рыбе нужны и корма и лекарства

    Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.

    Япония и Россия обсудят совместные проекты на Курилах

    Министерства иностранных дел России и Японии договорились о первом раунде консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

    Росрыболовство рассказало о планах в законодательстве

    В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Все материалы

    Интервью

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь СЛОБОДЯН

    Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам

    Игорь СЛОБОДЯН

    Курсанты не доходят до флота после вуза

    Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solution Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

    Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

    Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

    Игорь ЕВТУШОК

    Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

    Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

    Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

    Сергей СЕНЬКО

    Вопросов пока больше, чем ответов

    Все интервью

    Личное мнение

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

    Вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура»

    Елена ЯНУШ

    Год принес положительные изменения для аквакультуры

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий КАФАНОВ

    Старший партнер юридической фирмы «Инмар»

    Дмитрий КАФАНОВ

    Таможня должна учитывать нюансы судоремонта

    Все материалы

    Крупным планом

    Медвежья рыбалка на Камчатке

    Год, богатый на дискуссии

    Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

    За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

    Все материалы

    События

    Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

    Консервы «Островного» пошли на Большую землю

    Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

    АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.