02 февраля 2017 года

Рыбаки Карелии поборются за инвестквоты

Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.

Вопросы развития рыбохозяйственной отрасли Карелии рассматривались на совещании, которое провел в Петрозаводске глава республики Александр Худилайнен. Одной из главных тем обсуждения стали перспективы карельской аквакультуры.

Суммарный объем выращивания рыбы в регионе может составить 35 тыс. тонн в год. Для достижения такого результата создается рыбохозяйственный кластер, куда войдут производственный и инфраструктурный блоки. Первый из них включает организацию новых рыбоводных предприятий, расширение мощностей и загрузку действующих хозяйств, второй – строительство селекционно-племенного центра, развитие кормопроизводства, переработки рыбы и изготовления рыбоводного оборудования.

В настоящее время в Карелии выращиванием товарной рыбы занимаются 55 хозяйств. В сфере рыбоводства занято более тысячи человек. За двадцать с лишним лет объемы производства увеличились в десятки раз: с 400 тонн до 21,2 тыс. тонн в 2016 г.

Другой важный вопрос, рассматривавшийся на совещании, связан с возможным сокращением сырьевой базы рыболовства и планами карельских предприятий возвращать свою квоту через участие в инвестпроектах.

«Введение нового вида квот на инвестиционные цели на 20% сократит объем доступного вылова у эффективных собственников, в том числе тех, кто ранее инвестировал в развитие и обновление флота. Карельские пользователи намерены активнейшим образом принять участие в заявительной кампании по инвестиционным квотам, как на строительство новых судов, так и на строительство крупного рыбоперерабатывающего завода», – рассказал Fishnews председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Карельские власти готовы поддержать представителей рыбной отрасли экономическими мерами – соответствующие поручения были даны министерству экономического развития республики. Как ожидается, конкретная информация о проектах по судостроению и рыбопереработке появится после утверждения нормативно-правовых актов правительства, регламентирующих требования к объектам инвестиций.

Fishnews