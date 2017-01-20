20 января 2017 года

На селекционно-племенной центр в Карелии ищут средства

Рассмотреть вопрос о целесообразности господдержки создания в Карелии заводов, которые будут производить высококачественных мальков и корма для аквакультуры, поручил президент Владимир Путин.

Задача вошла в перечень, подписанный главой государства в декабре. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину совместно с властями региона проработать вопрос до 14 февраля.

Росрыболовство заявило о планах начать разработку проектно-сметной документации для строительства селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии в 2017 г.

Вопросы реализации проекта обсуждались на совещании, которое заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел в Минсельхозе 19 января.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, на встрече присутствовали министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии Всеволод Телицин, представители профильных департаментов и управлений Минсельхоза и Росрыболовства, ГосНИОРХ, ЦУРЭН, а также председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко и председатель правления Общества форелеводов Карелии Виталий Артамонов.

Первоочередным является вопрос финансирования проекта. Так как в федеральном бюджете средств на эти цели не предусмотрено, основное внимание на встрече было уделено определению возможных источников финансирования, отметили в ведомстве. Так, для разработки проектно-сметной документации селекционно-племенного центра в качестве варианта рассматривается возможность использования средств, отчисляемых коммерческими предприятиями государству в рамках компенсационных мероприятий.

Для получения финансирования следующих этапов проект уже включен в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса» и федеральную адресную инвестиционную программу.

С целью поддержки комбикормовых производств прорабатывается возможность дополнительного финансирования в рамках программы субсидирования кредитов, привлекаемых на развитие аквакультуры. Как рассказал Всеволод Телицин, сейчас в республике есть два проекта по производству кормов для аквакультуры: одно предприятие готовится к запуску и начнет работу к весне, второе – только на стадии разработки документации, определена площадка под строительство.

Предполагается, что селекционно-племенной центр и комбикормовые заводы войдут в состав рыбоводного кластера, создание которого предусмотрено программой развития рыбоводства в Республике Карелия. По прогнозам региона, к 2020 г. суммарный объем выращивания рыбы превысит 35 тыс. тонн в год.

Fishnews