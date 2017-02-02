03 февраля 2017 года

На Сахалине собираются расширить свободный порт

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.

Заместитель председателя правительства – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал инициативу властей Сахалинской области о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта Владивосток. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе правительства островного региона.

Во Владивостоке вице-премьер – полпред провел заседание наблюдательного совета свободного порта. В мероприятии принял участие губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

«Мы стараемся сделать так, чтобы количество бюрократических процедур для потенциальных резидентов свободного порта было минимальным. Собственно, у нас только одно требование к инвестору – он не должен уменьшать налогооблагаемую базу по другим проектам. То есть, если у него до этого были проекты, он не имеет права перенести финансовый результат на территорию свободного порта, чтобы получить налоговые льготы на уже действующие проекты. Других ограничений нет, и будем работать дальше», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Как отметили в пресс-службе, сегодня на территории Углегорского района реализуется крупный инвестиционный проект, связанный с увеличением добычи угля на Солнцевском разрезе, развитием портовой и горнодобывающей инфраструктуры.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко считает, что в дальнейшем на статус свободного порта сможет претендовать и Невельский городской округ, которому необходимо подобрать потенциальных резидентов из числа бизнес-структур.

Напомним, что в прошлом году режим свободного порта распространили на территории за пределами Приморского края. В Хабаровском крае это Ванинский район, в Сахалинской области – Корсаковский городской округ, в Чукотском автономном округе – городской округ Певек, на Камчатке – городской округ Петропавловск-Камчатский. В Приморье режиме свободного порта предусмотрен для Владивостока и Лазовского района.

Fishnews