13 февраля 2017 года

Крабам нужен свой флот

Во Владивостоке состоялась встреча краболовов, судостроителей и проектантов. Участники совещания обсудили возможность строительства крабового флота под инвестиционные цели.

Открывая встречу, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков предположил, что в ближайшие два месяца необходимые подзаконные акты по инвестквотам будут приняты. Вместе с тем, по его словам, законодатель пока не привязал право на вылов крабов к инвестиционным целям.

«Сегодня на Дальнем Востоке мы осваиваем 9 промысловых видов в 11 подзонах. Есть ценные, есть менее ценные объекты, сильно отличаются объемы ОДУ в зависимости от районов промысла. Перед регулятором стоит важный вопрос: как это все связать, чтобы получить максимальную пользу от нововведения? Думаю, что уже в 2018 году мы получим такие нормативные документы», - сказал глава объединения краболовов. Он обратил внимание на необходимость быть максимально готовыми к практической реализации проектов по строительству судов после выхода документов, тем более что будет предусмотрено несколько этапов повышения локализации строительства.

Руководитель проектов гражданского судостроения Амурского судостроительного завода Александр Пoпoв еще раз констатировал, что в настоящий момент возможности профильной промышленности применительно к рыбодобывающему флоту незначительные. «Однако мы понимаем, государством поставлена задача развивать данное направление, и есть соответствующая поддержка со стороны органов государственной власти. Возможно, не все устраивает некоторых участников рынка, но этот процесс будет продолжаться», - отметил спикер.

Впрочем, он признал, что фактически мощностей для строительства рыболовного флота и в России, и на Дальнем Востоке недостаточно. «Есть два места, где программа по строительству судов может быть осуществлена. Это Хабаровский и Амурский судостроительные заводы», - считает Александр Пoпoв. Специалист рассказал о реализованных проектах и текущих возможностях: «Завод (АСРЗ – прим. ред.) живой и работоспособный и команда, которая пришла, будет это доказывать», - заверил он участников совещания.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представитель предприятия проговорил алгоритм взаимодействия с компаниями, рассказал о возможных механизмах финансирования проектов и формах государственной поддержки.

По его словам, производственные мощности завода позволяют обеспечить запуск двух серий рыболовецких судов. Самый главный ограничительный фактор на АСРЗ – выпускные ворота: предприятие может выпускать суда шириной не более 19,5 м. Максимальная длина судна ограничена длиной проводного бассейна.

Александр Пoпoв признал, что рыболовецкий флот в России не строился больше 20 лет. Безусловно, многие компетенции утрачены. «Поэтому мы внимательно смотрим за тем, что происходит на Западе. В этом году мы планируем разработать программу и запустить ее. От вас коллеги, я бы хотел получить согласованный проект по строительству судна для добычи краба», - заключил он.

Проектанты и судостроители немного поспорили о цифрах – как долго в России не строили флот, но сошлись только в одном: надо брать лучшее за рубежом. Они заверили рыбаков, что у всех наработаны самые тесные связи с ведущими мировыми судостроителями. Отечественные компании выразили готовность брать на себя и авторский надзор, и гарантийный.

Однако на совещании прозвучали вопросы, которые так и остаются открытыми. Один из самых больных - цена. Также немаловажно понять, кто на себя будет брать риски по постройке – заказчик или судоверфь, и сколько такая гарантия будет стоить.

«К сожалению, никто из рыбаков не может четко сформулировать заказ. Каждый требует судно «под себя» и в итоге мы не можем сделать вывод, какой же флот нам нужен. На какой бы площадке мы ни были, везде сталкиваемся с этой проблемой», - отметил генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг» Виталий Гвоздев.

Именно поэтому существенная часть встречи носила прикладной характер. Краболовы и представитель проектной организации подробно проговорили технические характеристики добывающего судна. Планируется, что это позволит в конечном итоге прийти к единому проекту. На основании данных, полученных на встрече, «Нордик Инжиниринг», подготовит предложения по разработке типового проекта краболовного судна.

Старший директор по развитию бизнеса Фонда развития Дальнего Востока Татьяна Панфилова отметила, что пока опыта взаимодействия с рыбаками у них нет, и рассказала участникам совещания, что фонд будет выделять средства под судостроение на верфях региона.

Краболовы, по собственным словам, находятся на «низком старте», потому как документов по крабовым инвестиционным квотам пока нет. Они признали, что сегодня перед промышленниками стоит важный вопрос – определить, возможно ли построить одинаковые суда для разных компаний (ведь тогда можно рассчитывать на серийное строительство). Вместе с тем в России нет и никогда не было проектов краболовных судов. А потому и проектанты, и судостроители, и сами добытчики выразили желание еще не раз встретиться, чтобы конечный результат удовлетворил все стороны.

Fishnews