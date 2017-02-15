15 февраля 2017 года

Для Волги пропишут единые правила рыболовства

Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и рыбацкой общественностью намерено унифицировать правила рыбного промысла для приволжских регионов, заявил руководитель федерального агентства Илья Шестаков.

В рамках рабочего визита в Самарскую область глава Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по вопросам развития рыбопромышленного комплекса в Приволжском федеральном округе. Во встрече приняли участие руководители теруправлений федерального агентства, региональных органов исполнительной власти, представители рыбоохраны, отраслевой науки, рыбоводных учреждений, рыбопромышленных предприятий, а также туристического бизнеса.

«Несмотря на то, что вклад бассейна реки Волги в общий объем вылова не такой большой, как Дальневосточного или Северного бассейнов, для приволжских регионов река имеет большое социальное и экономическое значение, – отметил Илья Шестаков. – Для обеспечения сбалансированного рыболовства считаю важным обсудить вопросы организации промысла на всем протяжении реки, рассмотреть возможность перехода на единообразные правила регулирования с учетом региональных особенностей. При этом необходимо учитывать мнение регионов, отраслевой науки и прежде всего рыбаков».

Заместитель председателя правительства Самарской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов рассказал, что существует ряд причин, сдерживающих рост производства и расширение ассортимента рыбной продукции. Одним из путей исправления ситуации он назвал развитие аквакультуры.

«К сожалению, в последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию – последовательное снижение запасов ценных видов рыб», – обратил внимание заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, на ухудшение состояния запасов влияют три основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчетная любительская рыбалка. По экспертным оценкам, в зависимости от региона любительский вылов составляет от 30 до 200% от промышленного, прокомментировал Василий Соколов.

Вопросам любительского рыболовства на совещании уделили особое внимание: в приволжских субъектах это один из самых массовых видов отдыха населения. Илья Шестаков подчеркнул, что рыбалка должна быть доступной и бесплатной, и эта норма будет закреплена законодательно. Ожидается, что соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором и третьем чтениях в весеннюю сессию.

Вместе с тем для сохранения запасов и ликвидации браконьерства в правилах рыболовства будет определена норма вылова на человека в сутки, отметили в федеральном агентстве.

Fishnews