20 февраля 2017 года

Для охраны участков аквакультуры предложат поправки

В сфере охраны рыбоводных участков подготовлены законодательные изменения, сообщили в Министерстве по развитию Дальнего Востока. Согласно законопроекту, правительство сможет установить особенности работы частных охранников в этой области.

Напомним, что тема аквакультуры 16 февраля рассматривалась на заседании профильной подкомиссии, которую возглавляет вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он поручил Минвостокразвития проработать вопрос создания территории опережающего развития в акваториях макрорегиона. Как сообщили Fishnews в пресс-центре ведомства, уже подготовлены поправки в закон о ТОР. Предполагается, что они будут приняты в весеннюю сессию Госдумы.

Также заместитель министра Александр Крутиков рассказал, что подготовлены законодательные поправки в сфере охраны рыбоводных участков.

«В соответствии с разработанным законопроектом, рыбоводные участки могут быть признаны объектом охраны в соответствии с законом о частной охранной деятельности. Частные охранники могут осуществлять охрану в отношении рыбоводных участков, но при этом Правительство России может установить особенности этой деятельности», – уточнил замминистра.

Fishnews