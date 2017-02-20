Для охраны участков аквакультуры предложат поправки

20 февраля 2017 года
Правительство РФ включило квоты добычи на инвестиционные цели в положение о распределении общего допустимого улова. Предусмотрено, как поступать с «остатками» ОДУ.
На Сахалине представят результаты реализации эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне и обменяются с другими регионами опытом по проекту «Доступная рыба» и публичным торгам рыбопродукцией. Завершат программу традиционные рыбацкие соревнования «Сахалинский лед».
Депутаты Мурманской областной думы обсудили идею разрешить рыбакам-любителям в ЗАТО Островной добывать камчатского краба без путевок. Сейчас правила запрещают такой лов.
Евразийская экономическая комиссия представила концепцию развития аквакультуры в странах ЕАЭС. Документ предполагает двукратное увеличение производства, разведения и выращивания рыб, ракообразных, моллюсков и водорослей к 2020 г. – до 350 тыс. тонн.
На некоторых рыбохозяйственных водоемах Курганской области наблюдается предзаморная ситуация. Нижнеобское теруправление Росрыболовства рекомендует осуществлять аэрационные мероприятия всеми возможными способами либо провести отлов зимующей рыбы.
Предложение губернатора Владимира Илюхина о расширении границ ТОР «Камчатка» нашло поддержку в Минвостокразвития. По мнению главы региона, распространение льготного режима на новые территории станет стимулом для инвестиций.
21 февраля 2017 года
Правительство утвердило требования к проверочным листам – спискам контрольных вопросов, которые должны использоваться при плановых проверках. Предполагается, что чек-листы позволят предпринимателям самостоятельно устранять нарушения еще до прихода инспектора.
Научная деятельность в сфере рыбного хозяйства развивается и позволяет решать практические вопросы – это продемонстрировала отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО», отметил по итогам мероприятий руководитель профильного управления Росрыболовства Сергей Голованов.
Бастующие члены экипажей исландских рыболовецких судов достигли соглашения с компаниями, и длившаяся два месяца стачка закончилась. Стороны были вынуждены договориться из-за надвигающегося закрытия сезона промысла мойвы и сельди.
Международные природоохранные организации отметили постепенный рост популяции серого кита у берегов Сахалина, но предупредили о необходимости дальнейшей совместной работы экологов и промышленных компаний.
В Новгородской области идет подготовка к началу мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации на озере Ильмень. Работы планируется организовать в устье реки Ниша и воротках озерок, расположенных в Мстинской пойме.
20 февраля 2017 года
В этом сезоне добычи антарктического клыкача компания «Антей» хоть и не до конца выполнила намеченную задачу, но смогла добиться достойных результатов. Чтобы сделать лов более эффективным, планируется поставить на суда современное промысловое оборудование.
Ассоциация добытчиков минтая направила ряд тем для обсуждения начальнику Дальневосточного таможенного управления Юрию Ладыгину. Вопросы предлагается рассмотреть на заседании Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при ДВТУ.
Правительство РФ включило квоты добычи на инвестиционные цели в положение о распределении общего допустимого улова. Предусмотрено, как поступать с «остатками» ОДУ.
На Сахалине представят результаты реализации эксперимента по организации рыболовства в 6-мильной зоне и обменяются с другими регионами опытом по проекту «Доступная рыба» и публичным торгам рыбопродукцией. Завершат программу традиционные рыбацкие соревнования «Сахалинский лед».
Двум из пятнадцати членов экипажа северокорейского судна «Смарт Дае Янг 10» вынесли приговор. Их признали виновными в применении насилия к российским пограничникам и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.