27 февраля 2017 года

Власти Камчатки рассчитывают на участие бизнеса в оптимизации госконтроля

В этом году предстоит большая работа по организации контрольно-надзорной деятельности в Камчатском крае, отметил министр экономического развития и торговли региона Дмитрий Коростелев. Он подчеркнул важность участия территориальных управлений федеральных ведомств, науки, экспертов и бизнес-объединений.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, выступая в декабре с инвестиционным посланием, заявил о необходимости реформировать региональную систему госконтроля, перевести ее на риск-ориентированную модель.

В 2017 г. предстоит большая работа по организации контрольно-надзорной деятельности в регионе, отметил министр экономического развития и торговли Дмитрий Коростелев.

«В соответствии с поручением губернатора Камчатского края государственный контроль в первую очередь должен быть направлен на предупреждение нарушений, на исключение излишних проверок и избыточного контроля. В этой связи в Камчатском крае определены семь приоритетных видов регионального контроля и надзора, совершенствование которых будет проводиться в первую очередь. В том числе - экологический, строительный, жилищный и ветеринарный надзор, лицензионный контроль за розничной продажей алкоголя», - рассказал глава краевого министерства.

Он напомнил, что риск-ориентированный подход подразумевает прямую зависимость интенсивности проверок от категории риска и опасности производственных объектов. «То есть когда госконтроль сосредоточен в тех зонах, где есть наибольший риск причинения ущерба, а не там, где это удобно и выгодно контролеру. В этой связи, при реализации запланированных нами мероприятий мы рассчитываем на активную позицию и содержательное участие в этой работе представителей территориальных управлений федеральных органов государственной власти, объединений предпринимателей, научных и экспертных организаций Камчатки», - сказал Дмитрий Коростелев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, в представленном Минэкономразвития РФ рейтинге регионов по качеству организации контрольно-надзорной деятельности в 2016 г. Камчатка заняла 66-ю позицию по России и 6-ю по ДФО. Рейтинг был подготовлен совместно с Агентством стратегических инициатив и Высшей школой экономики на основе данных анкетирования субъектов РФ. Анкеты были разосланы по всем 85 регионам.

Обновленный рейтинг по итогам 2017 г. будет подготовлен Минэкономразвития России по результатам внедрения в регионах целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 147.

Fishnews