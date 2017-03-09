09 марта 2017 года

Дальневосточные разделы презентуют на ВЭФ

Разделы государственных программ, касающиеся опережающего развития Дальнего Востока, будут представлены на ВЭФ-2017, заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

«Все дальневосточные разделы государственных программ будут разработаны профильными отраслевыми министерствами с участием Минвостокразвития», - отметил Александр Галушка. Он подчеркнул, что ВЭФ должен стать площадкой для сбора экспертных мнений и предложений по наполнению дальневосточных разделов, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Напомним, что по итогам ВЭФ 2015 г. президент Владимир Путин поручил Правительству обеспечить «приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока» в рамках реализации государственных программ РФ, а также деятельности институтов развития и компаний с госучастием. Специальные разделы решено было предусмотреть в 27 госпрограммах.

В этом году Восточный экономический форум планируется провести 6-7 сентября в столице Приморья.

Fishnews