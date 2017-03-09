Дальневосточные разделы презентуют на ВЭФ

09 марта 2017 года
Правительство РФ утвердило правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролировать процесс должны Росприроднадзор и его территориальные органы.
В рамках плана по повышению эффективности морских терминалов на Крымском полуострове предлагается реализовать ряд инвестпроектов. В частности, планируется построить рыбоприемные пункты в Керчи и рыбный терминал в Севастополе.
В приказ ФСБ и Росрыболовства, регулирующий прохождение отечественными судами контрольных пунктов (точек), предполагается внести изменения. Продолжается работа и над механизмом распределения инвестиционных квот.
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок выдачи виз иностранным гражданам, которые приезжают в регионы со свободным портом. Власти надеются, что это поможет улучшить инвестиционный климат.
07 марта 2017 года
Министерство сельского хозяйства РФ предлагает внести в законодательство изменения, которые позволят предпринимателям использовать под индустриальную аквакультуру участок, выделенный им под промышленное рыболовство.
Замминистра сельского хозяйства и глава Рыболовной организации Ирана Хассан Салехи объявил о первой поставке черной икры в Соединенные Штаты после нескольких лет перерыва.
09 марта 2017 года
Правительство РФ утвердило правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. Контролировать процесс должны Росприроднадзор и его территориальные органы.
Осенью специалисты ТИНРО-Центра обнаружили промысловое скопление мойвы в южной части Татарского пролива. По мнению ученых, в этом году можно освоить около 5 тыс. тонн севернее мыса Золотой.
Забастовка итальянских рыбаков, проходившая с 28 февраля по 5 марта, привела к резкому росту цен на продукцию морского промысла в стране. Причиной протеста стало значительное повышение штрафов за выбросы прилова.
Программа инвестквот не предусматривает строительства транспортных рефрижераторов, однако, по словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, федеральное агентство совместно с Минпромторгом разрабатывают проекты таких судов.
В рамках плана по повышению эффективности морских терминалов на Крымском полуострове предлагается реализовать ряд инвестпроектов. В частности, планируется построить рыбоприемные пункты в Керчи и рыбный терминал в Севастополе.
В приказ ФСБ и Росрыболовства, регулирующий прохождение отечественными судами контрольных пунктов (точек), предполагается внести изменения. Продолжается работа и над механизмом распределения инвестиционных квот.
В Находке осужден еще один член экипажа северокорейского судна «Смарт Дае Янг 10». В октябре 2016 г. браконьеры из КНДР в момент задержания устроили стычку с российскими пограничниками.
При пополнении запасов ставриды в южной части Тихого океана на среднемноголетнем уровне или выше допустимую величину изъятия в будущем году можно экспертно оценить в 550 тыс. тонн, считают в АтлантНИРО.
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особый порядок выдачи виз иностранным гражданам, которые приезжают в регионы со свободным портом. Власти надеются, что это поможет улучшить инвестиционный климат.
07 марта 2017 года
Россия делает первые шаги в организации аукционных и биржевых торгов уловами и продукцией из водных биоресурсов. Как отмечают специалисты, для того, чтобы понять, как повысить эффективность публичных торгов для бизнеса, необходимо ответить на главные вопросы:кому и зачем нужен именно такой формат.