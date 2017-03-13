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Встреча, посвященная подготовке Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. Фото пресс-службы Росрыболовства

Портам готовят стратегию

Стратегия развития морских терминалов для Дальнего Востока, которую представило Росрыболоство, предусматривает два ключевых направления – развитие комплексного обслуживания флота и перегрузочных комплексов.

Задачу подготовить Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота поставило Правительство РФ. Исполнители – Министерство сельского хозяйства, Минвостокразвития и Росрыболовство. Документ должен быть утвержден совсем скоро: поставленный срок – 20 апреля 2017 г.

Предполагается, что стратегия охватит всю страну. На совещании, проходившем во Владивостоке 10 марта, Росрыболовство представило предложения по «дальневосточной части». В обсуждении принимали участие представители портового бизнеса, рыбохозяйственных ассоциаций, федеральные и региональные власти, биржевики. Вел встречу замглавы федерального агентства Петр Савчук.

Проект стратегии, который представил советник генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» Максим Клюшин, предусматривает два основных блока – центры комплексного обслуживания флота и перегрузочные комплексы. За рамки документа разработчики сознательно вынесли рыбопереработку и крупный судоремонт.

Авторы проекта ссылаются на данные, согласно которым лишь около 54% российского добывающего флота (по мощности) обслуживается в отечественных портах, по транспортным рефрижераторам – примерно такая же информация. Ситуацию нужно менять и довести показатель к 2030 г. до 80%, считают в Росрыболовстве.

Общение с судовладельцами помогло понять, что прежде всего влияет на выбор терминалов: качество услуг по техобслуживанию; быстрота таможенного и пограничного оформления судов, товаров и материалов; возможность крупных ремонтов.

Сейчас по обслуживанию рыбацкого флота лидирует Приморье, однако в перспективе разработчики делают главную ставку на Камчатский край. Этот регион, по мнению авторов проекта стратегии, в силу своего расположения, обладает экономическими преимуществами: прийти на Камчатку суда могут быстрее, чем в Пусан, заявили авторы проекта. К тому же, в крае введен режим свободного порта, имеется базовая инфраструктура для обслуживания судов. Отмечают разработчики и валютный фактор.

Но тут же оговаривают: для того чтобы эти плюсы сработали, необходим целый ряд условий: снизить административные барьеры при оформлении судов, товаров и материалов, обеспечить высокое качество услуг, создать мощности для крупных ремонтов (по оценкам авторов документа, нужно не менее пяти доков).

Прозвучал, правда, вопрос: не будет ли экономия времени на переходах «съедаться» простоями, дороговизной, недостатком кадров и не лучше ли все-таки оставить на первом плане Приморье. Однако Петр Савчук в ответ заявил, что Камчатка «напрашивается» с точки зрения экономики, а по подготовке специалистов пообещал провести отдельную встречу, тем более что этот вопросы сейчас актуален в связи с планами по обновлению рыбопромыслового флота.

На совещании разработчики рассказали, какие же проекты бизнеса планируется использовать для реализации стратегии. Так, большое внимание было уделено проекту ООО «Терминал «Сероглазка» (входит в группу «Норебо»). Недавно компания стала резидентом свободного порта. Реализация инициативы обеспечит выполнение целевых показателей на 20-30%, отметил Максим Клюшин. В то же время, добавил он, в крае нужен еще как минимум один крупный центр обслуживания флота и судоремонта. Использовать планируется базу одного из предприятий в бухте Раковая.

В Приморье разработчики предложили развивать действующие центры обслуживания флота – в Славянке, Находке и Владивостоке (Диомид). На Сахалине ставка делается на проект в Корсакове, в Магаданской области – на проект по бункеровке судов.

Для реализации планов по комплексному обслуживанию флота авторы стратегии предлагают «максимально рационально» использовать зарубежный опыт. Прежде всего - Южной Кореи. Возможным назвали даже создание совместной с корейскими партнерами компании, которая возьмет под управление один или несколько терминалов.

Инвестиции на развитие центров по комплексному обслуживанию разработчики стратегии оценили в 4 млрд рублей. Проекты не сверхдоходные, поэтому потребуется господдержка, заявил Максим Клюшин.

Затронул он и возможности по снижению административного пресса. В частности, авторы проекта видят необходимость подготовки нового акта по госконтролю за выгрузкой рыбопродукции в российских портах.

В качества второго направления разработчики предусматривают развитие перегрузочных комплексов. Авторы проекта считают, что грузооборот через порты Приморья серьезно возрастет. Рассчитывают на рост вылова, в том числе за счет перспективных объектов промысла, развитие переработки и внутреннего потребления, марикультуру и аукционную торговлю. По мнению авторов проекта, есть шансы и на то, чтобы заместить иностранные площадки при перевалке, хранении и отправке в контейнерах рыбы в ЕС и другие регионы.

Отметили в Росрыболовстве и проблему нехватки холодильных мощностей. По данным на 2015 г., объем по единовременному хранению в крае оценивается в 71 тыс. тонн. По расчетам разработчиков, в перспективе потребуется дополнительные 100-150 тыс. тонн (в зависимости от того, как будут «выходить из игры» устаревающие мощности).

Предполагается, что отчасти проблему закроют заявленные бизнесом инициативы – по строительству припортовых холодильно-складских комплексов общей мощностью около 50 тыс. тонн. Но плюс к этому необходимы объекты еще на 100 тыс. тонн, считают разработчики. Перспективным в Росрыболовстве назвали и развитие сухих портов.

Говоря о Камчатке, авторы проекта вновь отметили программу «Сероглазки», а также планы, которые власти связывают с использованием Северного морского пути (благодаря СМП ожидается прибавка по рыбным грузам до 50 тыс. тонн). Планы в Сахалинской области связаны с проектом в Корсакове, в Хабаровском крае перспективна Совгавань и, возможно, Ванино.

Для того чтобы стратегия оказалась успешной, считают разработчики, должен получить развитие крупный судоремонт (эту задачу предполагается решать вместе с Минпромторгом) и снизиться административные барьеры.

Тема административных препон неоднократно появлялась в выступления участников. Также был поднят вопрос качества портовых услуг, говорилось о важности ремонта причальных стенок, проведение дноуглубительных работ. Замглавы Росрыболовства пригласил заинтересованные стороны направлять предложения по проекту документа.

Fishnews

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