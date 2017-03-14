14 марта 2017 года

Марикультура Приморья открыта для китайских инвестиций

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил с китайскими инвесторами проект по развитию марикультуры в Приморье и предупредил чиновников о недопустимости срыва аукционов по морским участкам.

В рамках «Дня китайского инвестора» в Хабаровске 13 марта вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев встретился с китайскими предпринимателями, которые планируют реализовать на территории Приморского края ряд инвестиционных проектов. В переговорах приняли участие представители Минвостокразвития, губернатор Амурской области Александр Козлов, глава Приморья Владимир Миклушевский и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Мы уже второй раз на Дальнем Востоке проводим такой день встречи с инвесторами. Предыдущий был во Владивостоке, а сегодня с участием китайских инвесторов мы проводим его в Хабаровске. Проектов довольно много. С некоторыми инвесторами мы уже встречались, и сейчас мы готовы к обсуждению этапов запуска весьма интересных проектов, а также задач, которые нужно решить, чтобы эти проекты реализовались», – рассказал Юрий Трутнев.

К таким проектам относится и создание морского биотехнопарка «Островной» на острове Попова, который продвигает китайская компания Wen Lian Aquaculture. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, компания из КНР уже реализует в Ольгинском районе Приморского края проект по выращиванию гребешка и трепанга и теперь планирует расширить свое присутствие на рынке. Инвесторы намерены вложить в проект порядка 200 млн долларов.

Юрий Трутнев отметил, что есть интерес к развитию марикультуры в дальневосточных регионах и у других компаний. «Считаю, что конкуренция будет полезна», – подчеркнул вице-премьер – полпред.

В ходе пресс-подхода по итогам переговоров Юрий Трутнев раскритиковал работу Росводресурсов за затягивание аукционов на участки морской акватории, указав, что качество работы чиновников мешает реализации перспективных проектов. Вице-премьер – полпред предупредил, что поставит вопрос об увольнении руководства агентства, если система работы с инвесторами не изменится.

Fishnews