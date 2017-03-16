17 марта 2017 года

Россия и Япония обсудят предложения по Курилам

В Токио 18 марта состоится первый раунд российско-японских переговоров по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел – Игоря Моргулова и Такэо Акибы.

МИД России во взаимодействии с заинтересованными федеральными ведомствами, а также администрация Сахалинской области ведут интенсивную подготовку к мероприятию, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Формируется пакет предложений, охватывающий широкий спектр направлений, актуальных для социально-экономического развития Южных Курил, и нацеленный на совместную реализацию масштабных проектов в различных практических областях, – рассказала Мария Захарова. – Разумеется, исходим из того, что такие проекты могут осуществляться только на условиях, не противоречащих российскому законодательству. Будем готовы изучить и соответствующие японские предложения».

Как ранее писал Fishnews, о начале консультаций по вопросам совместного хозяйствования на Южных Курилах президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились в ходе декабрьского визита главы российского государства в Японию. В числе предполагаемых сфер сотрудничества – рыбное хозяйство. Власти Сахалинской области и МИД рассмотрели соответствующий пакет предложений.

По информации РИА Новости, на переговорах 18 марта Япония предложит России создание предприятий по выращиванию гребешков и морских ежей в акватории Южных Курил. Кроме того, отдельным направлением должно стать рыболовство.

Fishnews