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Пресс-конференция по итогам российско-японских консультаций в формате «два плюс два». Фото пресс-службы МИД РФ

Сергей Лавров: Проектам по Южным Курилам – особое внимание

На российско-японских переговорах в формате «2+2» особое внимание министры иностранных дел уделили вариантам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Токио прошли первые за три с половиной года переговоры в формате «2+2» с участием глав министерств иностранных дел, обороны России и Японии. Как отметил руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, возобновление такого диалога говорит об обоюдном стремлении вывести отношения на качественно новый уровень, укрепить взаимное доверие и расширить сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МИД России, на встрече рассмотрели ход выполнения договоренностей, которые достигли президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ в декабре прошлого года в ходе визита главы российского государства в Японию. «Особое внимание уделили работе, начатой нашими заместителями, по проработке вариантов осуществления совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, - подчеркнул Сергей Лавров. - Мы передали японским коллегам разработанные в межведомственном формате предложения о конкретных проектах для совместной хозяйственной деятельности. В ответ получили встречные идеи. Договорились, что оперативно будет организована профессиональная проработка этих вопросов».

По словам министра, стороны также обсудили задачи дальнейшего упрощения общения между гражданами Японии и Российской Федерации, включая возможность установления безвизового режима между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо.

Следующую встречу в формате «2+2» намечено провести в России, сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Напомним, 18 марта в Токио прошел первый раунд российско-японских переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В числе предполагаемых сфер сотрудничества – рыбное хозяйство.

Fishnews

НазадМетки: япония

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