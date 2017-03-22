22 марта 2017 года

Стригуна опилио разрешили наловить больше

Минсельхоз утвердил первую корректировку общего допустимого улова на 2017 г. Разрешенный объем добычи краба-стригуна опилио в Баренцевом море увеличен на 6,27 тыс. тонн.

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 20 марта 2017 г. № 134 внесены изменения в общий допустимый улов водных биоресурсов на текущий год – для Северного бассейна.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ОДУ краба-стригуна опилио увеличен с 1,6 тыс. тонн до 7,87 тыс. тонн. Ранее во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии отметили, что в российской зоне Баренцева моря можно вести устойчивый, рентабельный промысел этого объекта. По минимальным оценкам коммерческий вылов краба в этом районе может составить не менее 6 – 8 тыс. тонн, заявили во ВНИРО.

Отметим, что это первая корректировка ОДУ в этом году. Готовятся изменения и по другим видам водных биоресурсов.

Fishnews