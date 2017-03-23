23 марта 2017 года

Браконьеров хотят поместить под наблюдение

В Астраханской области отметили тяжелую ситуацию с нелегальным рыболовством и реализацией незаконных уловов. В числе намеченных мер – установка камер видеонаблюдения в популярных среди браконьеров местах.

В Астраханской области на координационном совещании, которое провел губернатор Александр Жилкин, рассмотрели вопросы защиты водных биоресурсов и противодействия браконьерству. С докладами выступили представители силовых ведомств и рыбоохранных структур.

Было отмечено, что по итогам 2016 г. в регионе выявлено 763 преступления в сфере оборота ВБР, 90% из них – факты браконьерства. «На рынках города Астрахани практически круглогодично, в любое время можно приобрести рыбу ценных видов, которую не выращивают в аквакультуре», – заявил заместитель начальника управления рыболовства и рыбоводства областного минсельхоза Павел Мокроусов.

По информации Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства, в прошлом году у правонарушителей было изъято 239,3 тонны рыбы, в том числе 10 тонн – ценных видов, около восьми орудий лова, свыше тысячи транспортных средств. Из браконьерских сетей выпущено 300 экземпляров осетровых. На зимовальных ямах (их в области 76) госинспекторы выявили 272 административных правонарушения и взыскали штрафов на 288,5 тыс. рублей. В прошлом году количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом осетровых, возросло в регионе на 20%.

По данным погрануправления по Республике Калмыкия и Астраханской области, в 2016 г. в северной части Каспия было задержано 89 маломерных судов (в том числе байд). Из незаконного оборота изъято более 45 тонн рыбы, включая 11 тонн ценных видов. Также браконьеры лишились 596 сетей общей длиной более 20 км и свыше тысячи снастей, на которых было свыше 11 тыс. крючьев.

Как сообщили Fishnews в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора, среди нарушителей закона есть и промысловики. В 2016 г. по фактам хищения рыбы, пойманной добывающими предприятиями, выявлено 262 правонарушения, совершенных 364 рыбаками, в том числе 19 нарушений с составом преступлений.

С начала весенней путины в регионе изъято более 1100 кг незаконно добытой икры и свыше 13 тонн частиковых. Только за последнюю неделю полицейские выявили 20 преступлений, в том числе 16 фактов браконьерства и 2 факта незаконного оборота осетровых.

«Особую озабоченность вызывает рост теневизации, существование нелегальных схем и «серого» рынка сбыта незаконно выловленной рыбы, – заявил Александр Жилкин. – Считаю необходимым не только повышать ведомственный контроль, но и работать на опережение, превентивно выявляя предпосылки для совершения преступлений, экономические схемы, воздействуя на конечные звенья в криминальной цепи».

Участники совещания наметили ряд мер по усилению борьбы с браконьерством, среди которых есть и неординарные. Например, представитель регионального минпрома предложил в самых «клевых» для нелегальных рыбаков местах установить вышки с камерами видеонаблюдения. Планируется, что это позволит также оперативно мониторить ситуацию с сезонными ландшафтными пожарами. Договоренность с сотовыми операторами уже достигнута.

Fishnews