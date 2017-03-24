24 марта 2017 года

Александр Дупляков: С пограничной службой работаем конструктивно

Информация об обвинениях в адрес пограничной службы, которую опубликовало одно из дальневосточных изданий, не соответствует действительности, заявил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. В настоящее время материал с сайта СМИ удален.

21 марта интернет-издание ZRPRESS.RU опубликовало информацию о том, что на сессии российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства руководитель АДК Александр Дупляков выступил с обвинениями в адрес пограничной службы.

Однако, как заявил Fishnews президент ассоциации, изложенные в материале сведения не соответствуют действительности. «Я не выступал с какими-либо обвинениями в адрес пограничной службы, не приводил данных о судоходах и количестве незаконных пересечений государственной границы, да и руководители пограничных округов ФСБ России, которые якобы сидели со мной рядом, на сессии вообще не присутствовали», - подчеркнул Александр Дупляков.

Он отметил, что ассоциация активно взаимодействует с береговой охраной Пограничной службы ФСБ России, доклад и информация, представленные в выступлении, были согласованы с руководителем российской делегации и представителем погранслужбы.

Александр Дупляков также обратил внимание на то, что сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства – это мероприятия, на которых решаются вопросы защиты государственных интересов РФ в сфере рыболовства, информация, предоставляемая на таких переговорах, четко продумывается.

«Вызывает недоумение публикация, которая безосновательно дискредитирует и ассоциацию, и Пограничную службу ФСБ России. Корреспондент и издание поступили безответственно, опубликовав недостоверную информацию», - заявил руководитель отраслевого объединения. К настоящему времени материала на сайте СМИ уже нет.

Отметим, что ранее, в публикациях для Fishnews, президент ассоциации неоднократно заявлял об активной работе пограничников в борьбе с незаконным промыслом краба. Усилия со стороны погранслужбы стали одним из важнейших факторов, позволивших значительно сократить незаконные поставки ценного биоресурса за рубеж, отмечал Александр Дупляков.

Fishnews