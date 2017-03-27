27 марта 2017 года

Россия и Шри-Ланка станут «рыбными» партнерами

Правительства РФ и Шри-Ланки заключили соглашение о сотрудничестве в области рыболовства. Страны будут взаимодействовать по вопросам управления запасами, борьбы с браконьерством, научных исследований, развития аквакультуры и пр.

Документ подписали заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и посол Шри-Ланки в России Саман Вирасингхе. Межправительственное соглашение заключено по итогам встречи, которую провели президенты Владимир Путин и Майтрипала Сирисена 24 марта в Москве.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, стороны будут сотрудничать по ряду основных направлений: сохранение, управление и рациональное использование морских биоресурсов, борьба с ННН-промыслом, обмен информацией по вопросам рыболовства, исследований, разработка и реализация научно-технических программ. Также Россия и Шри-Ланка намерены взаимодействовать в области аквакультуры, подготовки кадров и повышения квалификации, совместных отраслевых проектах. Другие направления сотрудничества – технологии добычи и переработки рыбы и других промысловых объектов, судостроение, судоремонт, строительство морозильных, холодильных и перерабатывающих мощностей.

Предполагается, что российские суда смогут использовать порты Шри-Ланки для ремонта, технического обслуживания, пополнения продовольствия, а также в целях, связанных с научно-исследовательской деятельностью.

Для реализации соглашения будет создана российско-ланкийская комиссия по рыболовству.

Документ вступит в силу, когда будет получено последнее письменное уведомление о выполнении сторонами внутригосударственных процедур. Соглашение заключается сроком на 5 лет, предусмотрен механизм его автоматического продления на последующие пятилетние периоды.

Fishnews