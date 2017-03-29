29 марта 2017 года

«Островной» присматривается к инвестквотам

Планы по реконструкции и дальнейшему развитию рыбокомбината «Островной» на Шикотане обсуждались на встрече главы Росрыболовства Ильи Шестакова с руководством и инвесторами предприятия.

В ходе встречи представители рыбокомбината «Островной» проинформировали руководителя Росрыболовства Илью Шестакова о проделанной работе по стабилизации хозяйственной деятельности и финансово-экономической ситуации на предприятии и планах по реконструкции и развитию комплекса на период 2017 – 2020 гг.

Напомним, год назад проблемы рыбокомбината на острове Шикотан были подняты во время «Прямой линии с Владимиром Путиным». В результате принятых решений Федеральное агентство по рыболовству, правительство Сахалинской области и новый инвестор «Курильский универсальный комплекс» договорились о совместной работе по возрождению и развитию «Островного».

«Прошел практически год с того момента как «Курильский универсальный комплекс» как инвестор приступил к реализации нового проекта на острове Шикотан. Сейчас предприятие работает, обеспечивая занятость более 200 человек, выпускает консервную продукцию – это натуральная сайра и скумбрия. Разработан план развития, рассчитанный на три года, с инвестициями порядка 4-5 млрд рублей по созданию одного из крупнейших рыбоперерабатывающих комплексов в России», – рассказал Fishnews представитель инвестора Дмитрий Пашов.

Комбинат на Шикотане в первую очередь нацелен на переработку перспективных объектов промысла, таких как скумбрия и иваси. По словам генерального директора предприятия Михаила Зайцева, в дальнейшем предполагается строительство завода по производству филе и другой продукции из белой рыбы, завода по выпуску рыбной муки и жира, нового консервного завода. С помощью второго соинвестора проекта, компании «Интеррыбфлот», планируется полностью обновить инфраструктуру, морозильные мощности, портовое хозяйство, транспортный цех, хозяйственно-бытовой блок, более чем вдвое увеличить количество рабочих мест.

На встрече также обсуждались вопросы взаимодействия с Росрыболовством по загрузке рыбокомбината сырьем. Речь шла о возможности открытия промысла ламинарии и новых объектов вокруг Южно-Курильской зоны, чтобы предприятие могло работать на собственной сырьевой базе.

Кроме того, «Островной» планирует принять участие в программе инвестиционных квот, которые будут выделяться для развития береговой рыбопереработки. «Надеемся, что в ближайшее время проекты [по механизму инвестквот] будут окончательно утверждены в правительстве. Предварительно мы по своим параметрам подходим, но дождемся окончательной редакции и будем готовить инвестиционный проект», – отметил Дмитрий Пашов.

Fishnews