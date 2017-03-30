30 марта 2017 года

ТСК, «прибрежка» и Первый Курильский – работа продолжается

Рабочая группа, созданная пограничной службой и Росрыболовством, продолжает обсуждение актуальных вопросов. На очередном заседании рассматривались темы ТСК, прибрежного рыболовства, пересечения госграницы, рассказали в Ассоциации «Ярусный промысел».

Важно, что на заседании рассмотрен вопрос по ситуации, связанной с необходимостью опломбирования оборудования, входящего в технические средства контроля, отметил вице-президент АЯП Вячеслав Бычков.

Собеседник Fishnews рассказал, что уже есть все предложения, зависящие от Росрыболовства, по внесению изменений в приказ Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294 «Об утверждении Порядка оснащения судов техническими средствами контроля и их видов». В частности, поправки, которые говорят, что нет нужды переоформлять свидетельство соответствия ТСК при заключении договоров тайм-чартера.

Рыбаки, при активном участии президента ВАРПЭ Германа Зверева, получили от Росрыболовства для обсуждения проект методических рекомендаций по опломбированию технических средств контроля. Это очень важно, их ввод в правовое поле ожидается до 1 мая, чтобы предприятия успели до 1 июля завершить все технические формальности по опломбировке ТКС, отметил вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел».

На заседании прозвучала информация, что в апреле ожидается первое чтение законопроекта, призванного решить проблему прохода Первым Курильским проливом судов с «закрытой» границей. Обсуждалась также инициатива Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) по внесению изменений в законодательство по госгранице, сообщил Вячеслав Бычков.

Наибольшее внимание, по его словам, было уделено вопросам прибрежного рыболовства – правоприменения положений законодательства, регулирующих выгрузку уловов в местах доставки на территории прибрежных субъектов РФ, а также требований к регистрации пользователя в прибрежном субъекте Федерации. «Нужны официальные толкования ряда позиций: что такое соответствующий субъект и т.д.», – отметил вице-президент ассоциации. Он рассказал, что по возникающим вопросам предполагается выработать консолидированную позицию, чтобы избежать сложностей для рыбаков.

Деятельность рабочей группы показывает, что Федеральное агентство по рыболовству и Пограничная служба ФСБ России с готовностью и активно участвуют в решении актуальных для бизнес-сообщества проблем, считает Вячеслав Бычков.

Fishnews