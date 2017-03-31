Россия договаривается о мониторинге работы иностранного флота

31 марта 2017 года
Массовое использование жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей несет риски для сохранения ресурса, считают в Законодательном собрании Камчатского края. Парламентарии предложили дать возможность решать этот вопрос на региональном уровне.
30 марта 2017 года
Росрыболовство предлагает в качестве меры по борьбе с незаконным оборотом уловов уничтожать конфискованную у браконьеров рыбопродукцию, не дожидаясь решения суда.
В порту Петропавловска-Камчатского планируется создать условия и инфраструктуру для электронной торговли водными биоресурсами. Соответствующее соглашение о намерениях подписали «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Камчатское морское пароходство.
29 марта 2017 года
Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами ведут интенсивную работу по подбору экономически значимых проектов по российско-японской хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
28 марта 2017 года
«Мы фокусируемся на разработке решений для современной рыбопереработки. Причем для нас всегда было важно сохранить качество на всех стадиях процесса», - отмечает генеральный директор ООО «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.
Норвежские производители рыбопродукции пытаются восстановить сотрудничество с КНР, пользуясь улучшением отношений между странами. Представители рыбного хозяйства королевства рассчитывают провести переговоры в Пекине в ходе апрельского визита.
31 марта 2017 года
Массовое использование жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей несет риски для сохранения ресурса, считают в Законодательном собрании Камчатского края. Парламентарии предложили дать возможность решать этот вопрос на региональном уровне.
По расчетам ВАРПЭ, поэтапная отмена льготы по ставке сбора за водные биоресурсы при сохранении режима ЕСХН позволит рыбопромышленникам в ближайшие годы удвоить объемы инвестиций, а к 2025 г. обеспечит рост налоговых поступлений на 20%.
Глобальное потепление приводит к изменению миграций рыбы в северных морях, отметил президент Исландии Гудни Йоханессон. Он призвал арктические государства достигнуть договоренности по разграничению запасов и рационально пользоваться рыбными ресурсами.
Управление ветеринарии Ростовской области примет участие в антибраконьерской операции «Путина-2017». Его специалисты намерены усилить надзор за оборотом рыбы и рыбной продукции, особенно за ее перемещением.
Президент Владимир Путин отметил, что развитие технологий судостроения и таяние полярных льдов делают Северный морской путь очень выгодным транспортным коридором между Европой и Азией.
В Камчатском краевом объединенном музее с 1 апреля по 21 мая пройдет выставка «Исследователи морей и океанов». Ее посетителей познакомят с историей изучения вод полуострова.
30 марта 2017 года
Какие задачи стоят в сфере распределения квот, какой будет стратегия отрасли до 2030 г., что ждет рыбохозяйственные НИИ и морские порты – об этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на коллегии ведомства. Fishnews обобщил основные положения доклада.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков на коллегии ведомства вновь сообщил, что проекты по инвестквотам будут переданы в правительство уже на этой неделе, а также поставил задачи по подготовке к заключению договоров о закреплении долей.
Минвостокразвития предлагает особый порядок формирования и предоставления участков для марикультуры на Дальнем Востоке. Пилотный проект планируется реализовать для Приморья.
Рабочая группа, созданная пограничной службой и Росрыболовством, продолжает обсуждение актуальных вопросов. На очередном заседании рассматривались темы ТСК, прибрежного рыболовства, пересечения госграницы, рассказали в Ассоциации «Ярусный промысел».