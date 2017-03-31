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Россия договаривается о мониторинге работы иностранного флота

Представители РФ и Японии согласовали и утвердили новую версию Положения о спутниковом позиционном контроле иностранных промысловых судов. Ранее такое же обсуждение было проведено с Китаем.

Делегация Центра системы мониторинга рыболовства и связи приняла участие в 33-й сессии Смешанной российско-японской комиссии по рыбному хозяйству. Переговоры проходили в Москве.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС, в ходе работы комиссии удалось согласовать и утвердить новую версию Положения о спутниковом позиционном контроле иностранных промысловых судов.

Ранее такое же обсуждение было проведено в рамках 26-й сессии смешанной российско-китайской комиссии во Владивостоке.

Действующее положение о спутниковом позиционном контроле иностранных промысловых судов утверждено приказом Госкомрыболовства от 22 ноября 1999 г. № 330.

Проект обновленного положения предусматривает нормы, аналогичные тем, что установлены приказом Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294, и уравнивает иностранных рыбаков с российскими коллегами, отметили в ЦСМС.

Fishnews

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