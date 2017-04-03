03 апреля 2017 года

Инвестквоты готовят к запуску

Росрыболовство может начать прием заявок на инвестквоты уже с 1 июня, если правительство успеет до конца апреля утвердить пакет подзаконных актов. В перечень предлагаемых видов ВБР пока не входят крабы – по ним распределение начнется не ранее 2018 г.

Отбор и сроки

На заседании коллегии Росрыболовства замруководителя ведомства Петр Савчук доложил об основных параметрах и механизме распределения квот на инвестиционные цели. Представитель агентства подробно рассказал о подготовке нормативной базы для реализации программы предоставления инвестквот, заострив внимание на процедуре отбора проектов, требованиях к объектам инвестиций и обязательствах инвестора.

Как сообщает корреспондент Fishnews, чтобы претендовать на инвестиционные квоты, компании потребуется подготовить пакет документов и предоставить обеспечение исполнения обязательств в виде банковской гарантии или собственных квот. «Заявки могут подаваться каждый год, начиная с 1 февраля в течение шести месяцев. Для 2017 года предусматривается исключение. Если подзаконные акты будут подписаны до конца апреля, то вполне возможно прием заявок начать уже с 1 июня», – заявил Петр Савчук.

Для проведения отбора создается рабочая группа и межведомственная комиссия. Эти органы проверяют документы и формируют перечень заявок, соответствующих требованиям. Если заявленный объем ресурсов превысит допустимый размер инвестквоты – 20% от ОДУ, состоится аукцион на понижение, с победителями которого будут заключены договоры о закреплении долей и предоставлении права на пользование ВБР в инвестиционных целях.

Замглавы Росрыболовства подчеркнул, что воспользоваться закрепленным объемом ВБР компания сможет только после выполнения своих инвестиционных обязательств – постройки и ввода в эксплуатацию в установленный срок судна или завода. После предоставления права на вылов в течение 15 лет инвестору запрещается отчуждать объект инвестиций. Он должен соблюдать определенные требования к производственной деятельности, в том числе вылавливать или перерабатывать не менее 70% инвестквоты на построенном судне или заводе. В случае нарушения этих условий договор может быть расторгнут.

Ресурсы и объекты инвестиций

В рамках инвестиционных квот к освоению предлагается четыре блока водных биоресурсов. Первый из них – это минтай и сельдь в Дальневосточном бассейне, второй – так называемая «разнорыбица» (треска, камбала, терпуг, макрурус, палтус, навага, кальмар). Третий блок составляют основные объекты Северного бассейна – треска и пикша. По четвертому – крабам (Север и Дальний Восток) – принято решение отложить распределение на 2018 г.

Виды ВБР и бассейны, не вошедшие в этот перечень, перераспределяться не будут, предупредил Петр Савчук. По его словам, вторая и третья группа ресурсов в полной мере учитывают интересы малого и среднего бизнеса на обоих бассейнах.

С классификацией объектов промысла связаны и требования к объектам инвестиций. Для минтая, сельди, трески и пикши акцент сделан на глубокой переработке и безотходном производстве. Для разнорыбицы на Дальнем Востоке при условии строительства малых и среднетоннажных судов и заводов небольшой мощности – требований по глубокой переработке нет. Перерабатывающие предприятия могут располагаться только в прибрежных регионах. На строительство объекта инвестиций отводится не более пяти лет, причем оцениваться будет и степень локализации работ.

Кроме того, по инициативе Минвостокразвития введена специальная мера стимулирования строительства судов на дальневосточных верфях – при расчете объема квот в этом случае будет применяться повышающий коэффициент 1,2.

Петр Савчук признал, что «вопрос инвестквот довольно сложный», предложив заинтересованным компаниям смело обращаться за разъяснениями. «Нам не нужно банкротство предприятий, поэтому требуется ответственный подход, – отметил замруководителя Росрыболовства. – Наша задача – довести до промышленности, инвесторов информацию корректно, и чтобы был соответствующий результат».

Fishnews