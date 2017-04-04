04 апреля 2017 года

Регистрация для «прибрежки» – комментирует Росрыболовство

Для участия в аукционах по прибрежным квотам понадобится регистрация в любом приморском регионе рыбохозяйственного бассейна или конкретном субъекте РФ – в зависимости от объектов промысла, уточнили в Росрыболовстве.

Требование о регистрации предприятий, осуществляющих прибрежное рыболовство, в прибрежном субъекте РФ появилось в законе о рыболовстве с прошлого года. В конце февраля соответствующие изменения были внесены в правила проведения аукционов по продаже долей квот. Как рассказал Fishnews замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, сразу после вступления в силу закона от рыбопромышленных предприятий поступил целый ряд обращений с просьбой разъяснить, что же подразумевается под словом «прибрежный».

Позиция федерального агентства заключается в том, что если речь идет об объектах промысла, которые могут вылавливаться в экономзоне и по которым заключались договоры с Росрыболовством, это, к примеру, минтай или треска, прибрежными считаются все регионы, имеющие выход к морю в этом рыбохозяйственном бассейне. Следовательно для участия в аукционах по таким лотам достаточно иметь регистрацию на любой из этих приморских территорий.

В случае с объектами промысла, по которым договоры заключались с субъектом РФ, в первую очередь это сидячие виды – крабы, трубачи, гребешки, – и некоторые рыбы, потребуется регистрация именно в этом регионе. Тогда «прибрежным является конкретный субъект, с которым заключен договор», уточнил Василий Соколов.

В трактовке Росрыболовства «бассейновый принцип» для первой группы объектов промысла объясняется тем, что их добыча происходит в 200-мильной зоне, то есть на большом расстоянии от субъекта, чего не скажешь о второй группе, в большей степени «привязанной» к месту.

Fishnews