10 апреля 2017 года

Росрыболовство обсуждает стратегию для береговой инфраструктуры

В Федеральном агентстве по рыболовству обсудили меры по развитию инфраструктуры берегового обслуживания рыбацкого флота. Речь шла об обновлении и создании новых складских и холодильных мощностей, развитии судоремонта и логистики.

Видеоконференцию по вопросу подготовки Стратегии развития морских терминалов провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. В обсуждении приняли участие руководители теруправлений федерального агентства, представители региональных властей и отраслевого бизнеса.

Махачкале пророчат рыбное будущее

Меры по развитию береговой инфраструктуры предусмотрены в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 г. В Волжско-Каспийском бассейне планируется развивать перегрузочные центры рыбных терминалов с помощью комплексных инвестиций в добычу и переработку. Как сообщили Fishnews пресс-службе ФАР, для этого необходимо повысить степень освоения наиболее массовых промысловых видов Каспийского моря, обновить флот для добычи каспийской кильки.

«С точки зрения логистики и выгрузки уловов оптимальным пунктом на Каспии видится Махачкалинский морской рыбный порт, – отметил советник заместителя руководителя Росрыболовства Энвер Мехтиев. – ММРП имеет все возможности, чтобы стать площадкой для размещения новых производств и, как результат, центром притяжения основной части уловов Каспийского моря».

Строительство, техническое обслуживание и ремонт флота может осуществляться в Астрахани. Предполагается, что в результате объем перевалки рыбной продукции в портах региона вырастет до 100 тыс. тонн в год.

Флот Северо-Запада хотят переманить в отечественные порты

Северный и Западный бассейны рассматриваются как единый рыбопромышленный макрорегион. Среди ключевых точек роста – локализация обслуживания флота, увеличение оборота и модернизация перегрузочных комплексов. Одной из главных проблем остается тот факт, что значительное число российских судов обслуживается в зарубежных портах: среднетоннажные – в Норвегии, крупнотоннажные – на Фарерских островах, в Польше и Прибалтике.

Между тем на равном удалении от районов промысла находятся перспективные для решения сходных задач Мурманск и Калининград, обратили внимание в Росрыболовстве. По информации ведомства, заявленная стоимость услуг по межрейсовому техобслуживанию в российских портах значительно ниже. Однако судовладельцы не желают обслуживать и ремонтировать флот на отечественном берегу из-за излишних административных барьеров, длительных сроков оформления судов и грузов, а также времени ремонта.

В федеральном агентстве считают, что решение этих проблем может удвоить долю промысловых судов, проходящих обслуживание в российских портах, и, следовательно, увеличить вклад отрасли в ВВП страны примерно на 5 млрд рублей ежегодно.

На совещании отметили, что для изменения ситуации ведется работа. В частности, подготовлен и направлен на межведомственное согласование законопроект, предусматривающий предоставление длительной рассрочки обязательных платежей (НДС и пошлин за постройку или модернизацию флота на иностранных предприятиях) владельцам «незаходных» судов.

Ожидается, что загрузке рыбных терминалов Северо-Запада будет способствовать в первую очередь реализация программы квот на инвестиционные цели, развитие доставки грузов через Северный морской путь, увеличение уловов за счет добычи пелагических объектов в Центрально-Восточной и Юго-Восточной Атлантике. А также возрождение промысла тунца, восстановление запасов мойвы и сельди в исключительной экономзоне России. В совокупности это может дать увеличить грузопоток в порты Северо-Западного региона на 170 тыс. тонн рыбопродукции в год, считают в ведомстве.

Дальнему Востоку нужны холодильники

По статистике, практически половина всего промыслового флота на Дальневосточном бассейне проходит межрейсовое обслуживание и ремонты в зарубежных портах, в основном в Республике Корея и Китае. Вместе с тем у российских портов есть значительный потенциал, чтобы составить им конкуренцию, уверены в Росрыболовстве. В первую очередь речь идет о Камчатке (из-за ее удобного географического положения) и Приморском крае. На видеоконференции обратили внимание, что потенциальный дополнительный спрос на услуги ремонта и обслуживания – не менее 100 средних и крупных рыбопромысловых судов в год. С учетом прочих видов судов – порядка 250 единиц.

Отдельные компании уже ведут работу по созданию собственных баз флота. Учитывая увеличения ОДУ по отельным видам водных биоресурсов, массового подхода новых объектов промысла, а также планов строительства новых рыбоперерабатывающих мощностей необходимо нарастить мощности портовых холодильников, подчеркнули на совещании. Существующие мощности работают на пределе возможностей, а часть их полностью изношена и требует замены. В период с 2020-2025 гг. потребуется не менее 140 тыс. тонн емкости холодного хранения в основных рыбных портах – Владивостоке, Находке, Корсакове. Также существуют актуальные проекты по строительству небольших холодильников емкостью 5-10 тыс. тонн на Камчатке, в Хабаровском крае и на Курилах.

Под южные запасы – современные суда

Для развития морских терминалов Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна предлагается реализовать новые подходы к промыслу и переработке в совокупности с точечной модернизацией перегрузочных комплексов и увеличением товарооборота.

Согласно научным исследованиям бассейн имеет значительный потенциал для освоения пелагических запасов. При этом основной объем добычи поступает в порты Севастополя, Керчи и Новороссийска, где перерабатывается в консервы и пресервы для нужд внутреннего рынка. В Росрыболовстве считают, что состояние основных морских терминалов в регионе сегодня находится на удовлетворительном уровне, но мощности в основном недозагружаются.

В связи с этим развитие может основываться, как и в других регионах, на существенном обновлении флота. В качестве баз для него можно использовать порты Севастополя, Керчи и Новороссийска (в зависимости от промыслового графика). При этом Керченский морской рыбный порт может стать площадкой для нового комплекса по приемке и глубокой переработке.

Слово за бизнесом

По итогам презентации стратегии участники совещания обсудили ее реализацию. «Работа проделана большая. Но на местах виднее, какие еще точки роста существуют в каждом из обсуждаемых сегодня регионах. Мы ждем практических предложений от бизнеса в части инвестиций и инициативы от представителей региональных властей по дополнению и корректировке представленной стратегии. Потенциал для развития более чем обширный, и наша задача - его реализовать с максимальной отдачей, чтобы уже в ближайшие годы решить одну из главных стратегических задач отрасли – вернуть России статус ведущей мировой рыбопромышленной державы», – резюмировал Петр Савчук.

Fishnews