Правительство изменило границы порта Невельск

10 апреля 2017 года
На этот раз журнал «Fishnews – Новости рыболовства» посвящен рыбной отрасли Хабаровского края. Проекты в сфере береговой переработки, борьба с браконьерством, возможности судостроения и новая ТОР в регионе – все это на страницах свежего выпуска.
Проект закона, предусматривающий использование рыбопромысловых участков для аквакультуры и принудительное прекращение права на добычу в случае недоосвоения неквотируемых ВБР, депутаты не поддержали.
В Федеральном агентстве по рыболовству обсудили меры по развитию инфраструктуры берегового обслуживания рыбацкого флота. Речь шла об обновлении и создании новых складских и холодильных мощностей, развитии судоремонта и логистики.
Профильный комитет Госдумы сосредоточится на урегулировании вопросов прибрежного рыболовства и промысла в рамках межправительственных договоренностей в зонах иностранных государств.
В нынешнем году важно оперативно запустить новый механизм распределения инвестиционных квот и своевременно провести отбор заявок, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Правительство утвердило правила, в рамках которых добросовестное хозяйство сможет без торгов заключить договор пользования рыбоводным участком на новый срок. Для этого необходимо будет обратиться в Росрыболовство или в его теруправление – в зависимости от расположения РВУ.
10 апреля 2017 года
На этот раз журнал «Fishnews – Новости рыболовства» посвящен рыбной отрасли Хабаровского края. Проекты в сфере береговой переработки, борьба с браконьерством, возможности судостроения и новая ТОР в регионе – все это на страницах свежего выпуска.
Рыбопромышленники представят последние достижения и продукцию рыбной индустрии на крупнейшей отраслевой выставке в Брюсселе. Российскую делегацию возглавит руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Проблему беспорядочного использования жаберных сетей нужно решить еще до начала путины: речь идет о сохранении биоресурса и сырьевой базы для береговой переработки, отмечает председатель совета директоров компании «Витязь-Авто» Игорь Редькин.
Проект закона, предусматривающий использование рыбопромысловых участков для аквакультуры и принудительное прекращение права на добычу в случае недоосвоения неквотируемых ВБР, депутаты не поддержали.
В Федеральном агентстве по рыболовству обсудили меры по развитию инфраструктуры берегового обслуживания рыбацкого флота. Речь шла об обновлении и создании новых складских и холодильных мощностей, развитии судоремонта и логистики.
В Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» называют охотоморскую минтаевую путину успешной и надеются в будущем сезоне закрепить успех.
Профильный комитет Госдумы сосредоточится на урегулировании вопросов прибрежного рыболовства и промысла в рамках межправительственных договоренностей в зонах иностранных государств.
В нынешнем году важно оперативно запустить новый механизм распределения инвестиционных квот и своевременно провести отбор заявок, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Правительство утвердило правила, в рамках которых добросовестное хозяйство сможет без торгов заключить договор пользования рыбоводным участком на новый срок. Для этого необходимо будет обратиться в Росрыболовство или в его теруправление – в зависимости от расположения РВУ.
07 апреля 2017 года
До конца 2017 года инвесторы намерены ввести в строй три лососевых рыбоводных завода суммарной мощностью 50 млн особей молоди кеты в год. Кроме того, ведутся проектно-изыскательские работы для строительства новых заводов в ближайшие годы.