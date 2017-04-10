10 апреля 2017 года

Правительство изменило границы порта Невельск

К границам морского порта Невельск отнесли дополнительные участки терминалов Курильск, Южно-Курильск, Крабозаводск, Малокурильск. Это сделано в целях развития рыбохозяйственного комплекса на Курильских островах, заявили в пресс-службе правительства.

Распоряжением Правительства РФ от 4 апреля 2017 г. изменены границы морского порта Невельск в Сахалинской области. Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, документ подготовлен Минтрансом в соответствии с перечнем поручений, которые дал по итогам заседания президиума Госсовета президент Владимир Путин.

«Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 – 2025 годы» (входит в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона») предусмотрено развитие портовой инфраструктуры на Курильских островах. Это будет способствовать обеспечению условий комплексного обслуживания рыбопромыслового флота, снятию инфраструктурных ограничений для своевременной отгрузки рыбной продукции на берег», – заявили в пресс-службе.

В целях развития рыбохозяйственного комплекса на Курилах в границы морского порта Невельск включены дополнительные участки терминалов Курильск (остров Итуруп, в заливе Китовый и бухте Оля Охотского моря), Южно-Курильск (остров Кунашир, в бухте Южно-Курильская, тихоокеанское побережье), Крабозаводск (остров Шикотан, в бухте Крабовая, тихоокеанское побережье), Малокурильск (Шикотан, в бухте Малокурильская, тихоокеанское побережье).

Fishnews