13 апреля 2017 года

Новый таможенный кодекс все ближе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал пакет документов по развитию евразийской интеграции. В том числе договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Главы России, Армении, Казахстана и Киргизии поставили свои подписи под документом еще в декабре.

Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе главы государства.

Нормы документа направлены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и рост объемов торговли между ЕАЭС и мировым сообществом, отметили в пресс-службе.

Напомним, что президент Армении Серж Саргсян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент России Владимир Путин подписали в рамках заседания Высшего совета Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге 26 декабря. Глава Белоруссии на встрече не присутствовал, однако, как сообщил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, документы были полностью согласованы с белорусскими партнерами.

Для рыбопромышленников представляет интерес, в частности, как в новом кодексе будут урегулированы вопросы оформления тароупаковочных материалов.

Fishnews